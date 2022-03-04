Şahan Gökbakar'dan 'yaptırım' tepkisi: 'Dostoyevski'yi derslerden çıkarmakla, orkestra şefini kovmakla ne alakası var savaşın?'

04 Mart 2022 Cuma, 14:55

Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 9. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanata da sıçradı.

DOSTOYEVSKI KARARINDAN GERİ ADIM

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı aldı. Ancak üniversite, tepkiler üzerinde geri adım atmak zorunda kaldı ve dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

NETFLIX'TEN RUSYA KARARI

Öte yandan dijital yayın platformu Netflix, aralarında Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının da bulunduğu Rus yapımlarının çekimlerini durdurdu.

ORKESTRA ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca, Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefi Valery Gergiev, Rusya-Ukrayna savaşını ve Putin’i kınamadığı gerekçesiyle görevden alındı. 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre tanınmıştı. Sanatçının 'bu çağrıyı yanıtsız bırakması' üzerine işine son verildi.

RUS KEDİLERİ YARIŞMALARDAN MEN EDİLDİ

Son olarak Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rus kedilerin yarışmalardan men edildiğini açıkladı.

FIFe'den yapılan açıklamada, Rusya'da yaşayan katılımcılara ait kedilerin, katılımcıların üye olduğu organizasyona bakılmaksızın Rusya dışındaki herhangi bir FIFe fuarına katılamayacağı belirtildi. Kararın mayıs sonuna kadar yürürlükte kalacağı ve ardından tekrar gözden geçirileceği bildirildi.

GÖKBAKAR'DAN TEPKİ: 'SAVAŞ İLE NE ALAKASI VAR?'

Söz konusu yaptırımlar dünya basınında gündem olurken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'ya uygulanan yaptırımların, masum Ruslar ile alakası olmamalı. Savaş istemeyen çok fazla Rus da var. Tarkovski filmlerini yasaklamakla, Dostoyevski'yi derslerden çıkarmakla, orkestra şefini kovmakla, voleybolcunun lisansını iptal etmekle ne alakası var savaşın??"

'KEDİ BU KEDİ...'

Ünlü komedyen, bir sonraki paylaşımına ise Rus kedilerin Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe) tarafından yarışmalardan men edilmesine atıfta bulunarak şu notu düştü:

"En son Rus kedilerini men etmişler yarışmalardan. Kedi lan bu kedi... Tek denmesi gereken şey #StopWar ve tek yapılması gereken de #StandWithUkraine"