Dizi sektörünü Rusya-Ukrayna savaşı vurdu: Yapıma onay çıkmadı

09 Mart 2022 Çarşamba, 09:19

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı başlattığı askeri operasyon, 14. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanatı da etkiledi.

Son olarak aralarında Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının da bulunduğu Rus yapımlarının çekimlerini durdurduğunu açıklayan dijital yayın platformu Netflix'in ardından, bir 'Rusya' hamlesi de İngiliz merkezli BBC'den geldi.

BBC’nin, Ukrayna krizi sırasında ‘tehlikeli bir Rus ailesi’ hakkında bir dizinin ‘garip’ duracağına karar vererek, McMafia dizisini yayından kaldırdığı öne sürüldü.

İlk kez 2018 yılında yayımlanan McMafia dizisi, ‘tehlikeli bir Rus ailesi’ni konu alıyordu ve yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izleniyordu.

Eleştirmenlerin övgüyle bahsettiği dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceği iddia edildi. Pandemi yüzünden ertelenen dizi çekimlerinin patlak veren Rusya-Ukrayna krizi ile tamamen durdurulduğu belirtildi. Dizinin başrol oyuncusu James Norton’un da bu durumu bildiği öne sürüldü.

‘İKİNCİ SEZON İYİ BİR FİKİR DEĞİLDİ’

Bir TV uzmanı The Sun’a şunları söyledi:

“Ancak ana kahramanın, sonunda bir dizi karanlık işin arkasında zafer kazanan tehlikeli bir Rus ailesinden bir gangster olduğu şovun ikinci sezonuna başlamak da iyi bir fikir değildi.” dedi.

İsmi açıklanmayan kişi, “Dizinin katiller ve oligarklarla ilgili olduğu düşünülürse, mevcut iklimde yeniden çekilmesi garip olacaktı” dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi de BBC’nin basın ofisi ile görüştü. Yapılan açıklamada, dizi çekimlerinin sonlandırılmasının, Netflix’in Rusya’daki hizmetini askıya alma kararı almasından sonra geldiğini söyledi.