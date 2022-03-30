CHP'li Ahmet Akın: '2022 bütçesinde milyarlarca lira garanti ödeneği ayrıldı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan projelerin garanti ücretiyle ilgili olarak AKP iktidarının “devletin bir kuruş ödemediği” söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Akın, “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyorsa, yalnızca 2022 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesine garanti ödemeleri için niye 20 milyar 378 milyon lira ödenek ayrıldı? ‘Köprüden geçen araç sayılarına takılmayın’ diyen iktidar, konu garanti ödemesi olunca tıkır tıkır ödeme yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yap-işlet-devret (YİD) projelerine verilen garantilere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.
Akın’ın açıklamaları şöyle:
“YİD PROJELERİNE VERİLEN GARANTİLERİ VATANDAŞLARIMIZ OMUZLUYOR”
“Vatandaşlarımız hayat pahalılığı altında eziliyor. YİD projelerinde döviz üzerinden verilen garantileri vatandaşlarımız omuzluyor. İktidar sözcülerinin son dönemde yaptığı açıklamaların ise bu konuyu bilmedikleri değil de akıllarının karışık olduğunu gösteriyor. İktidar kurmayları, söz konusu YİD projelerinin kamuya yük getirmediğini ve hatta vatandaşın geçse de geçmese de ödeme yapmadığını savunurken; günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden günde 6 bin aracın geçmesi bile çelişkiyi ortaya koymaktadır. Çanakkale Köprüsü’nün kamuya getireceği yük; ‘araç sayısına takılmayın’ denilerek geçiştirilemez.
“GARANTİ KOŞULLARI KAMUOYUNDAN GİZLENİYOR”
Döviz kuru üzerinden gelir ve araç geçiş garantisi verilen söz konusu projelerle ilgili garanti koşulları kamuoyundan gizleniyor. İktidarın; YİD projeleri için devletin kasasından bir kuruş çıkmadığını savunmasına karşın yalnızca 2022 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesine otoyol ve köprülere ödenecek garantiler için ayrılan tutar 20 milyar 378 milyon lirayı buldu. Bütçede yer alan bir yıllık garanti ödeneği iktidarın kamuoyunu yanılttığını gösteriyor.
“DÖVİZ GARANTİLERİ TÜRK LİRASI’NA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”
Türkiye’de istisnasız bütün vatandaşlarımızın satın alma gücü ve geliri düşerken, döviz üzerinden verilen garantilerin yükü her geçen gün artmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bilimsel olan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun projelere karşı değiliz. Karşı olduğumuz vatandaşlarımız enflasyon altında ezilirken, döviz kuru üzerinden verilen astronomik garanti tutarlarıdır. Bu kapsamda iktidarın döviz kuru üzerinden verdiği garantileri bir an önce Türk Lirası’na dönüştürmesi gerekiyor.
“TİCARİ SIR OLDUĞU GEREKÇESİYLE GİZLENEN UYGULAMA SÖZLEŞMELERİNİ AÇIKLAMALIDIR”
İktidar sözcülerinin sözde şeffaf olduğunu savunduğu YİD projelerine ilişkin uygulama sözleşmeleriyle ilgili kamuoyunda pek çok iddia bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na konu hakkında yönelttiğimiz sorulara ticari sır olduğu gerekçesiyle yanıt verilmiyor. YİD projelerinin tamamen şeffaf olduğunu savunan iktidar bu kapsamda kamuoyundan ticari sır olduğu gerekçesiyle gizlenen uygulama sözleşmelerini açıklamalıdır.”
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