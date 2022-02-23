Ahmet Akın: Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle akaryakıta büyük zam gelebilir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle akaryakıtta yaşanacak artışın pompa fiyatına yansıtılmaması çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle uluslararası piyasada artan petrol fiyatlarının Türkiye'de yüksek akaryakıt zamlarına neden olabileceğini belirtti.
Konuya dair yazılı bir açıklama yapan Akın, kriz nedeniyle dünya petrol piyasalarına yön veren Brent petrolün fiyatının neredeyse 100 dolara dayandığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Akaryakıt ürünlerinde büyük bir zam olasılığı var. Zaten son iki aydır benzin ve motorine gelen zam yüzde 40’ı aştı. Döviz kurunun düşmesiyle oluşan farkı indirim olarak yansıtmayan iktidar, bunu ÖTV payını artırmak için kullanmıştı. Şimdi Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle yaşanacak artışı pompa fiyatına yansıtılmamalı, ÖTV’den karşılanmalı.”
DİĞER SEKTÖRLERE YANSIYACAK
Elektrik faturalarının katlandığı, ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz faturalarının da yükseldiği bir dönemde akaryakıt ürünlerine yapılan zammın yurttaşları daha da mağdur edeceğini belirten Akın, "Artan hayat pahalılığı nedeniyle raf fiyatları her gün değişirken; akaryakıt ürünlerine yüksek oranda zam yapılması başta ulaşım ve nakliye olmak üzere pek çok sektörün maliyetini artıracaktır. Maliyetin artması da Türkiye’de enflasyonun yükselmesine neden olacaktır" dedi.
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