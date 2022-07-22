CHP’li Ahmet Akın, "Balıkesir Milletin Sesi mitingi iktidar yolunun başlangıcı'

CHP, Kılıçdaroğlu’nun yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı Milletin Sesi mitinglerinin ikincisini Lozan’ın yıldönümünde Balıkesir’de yapacak. CHP’li Ahmet Akın, “Balıkesir’i Millet İttifakı’nı demokrasi zaferiyle iktidara götüren yolun başlangıcı yapacağız” dedi.

Sarp Sağkal
22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00
CHP’li Ahmet Akın,
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı “Milletin Sesi” mitinglerini hafta sonu Balıkesir’de sürdürecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 24 Temmuz’da yapılacak mitingin hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

Şehirde il örgütü, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ilçe ilçe gezdiklerini söyleyen Akın, “20 ilçemizi, her mahallesini, her sokağını kapı kapı gezerek vatandaşlarımızı kendi seslerini duyurmaya davet ettik. Hafta boyunca Milletin Sesi otobüsü ile Balıkesir ve ilçelerinde ayak basmadık yer bırakmadık” dedi. Mitingin Lozan Antlaşması’nın 99. yıldönümünde, Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılacağına dikkat çeken Akın, şunları kaydetti:

“Balıkesir’i Millet İttifakı’nı demokrasi zaferiyle iktidara götüren yolun başlangıcını yapacağız. Genel Başkanımızın çağrısını bir kez daha yineliyorum. ‘Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlik olalım.’ Milletin Sesi mitingimizde buluşalım.” 


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