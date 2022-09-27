CHP'li Ahmet Akın, 'En büyük tasarruf sandık günü ampulü söndürmek olacak'

27 Eylül 2022 Salı, 15:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı açıklamada, yayınladığı “Aklınla Verimli Yaşa” adlı kitapçıkta vatandaşlara tasarruf çağrısı yapan AKP’yi eleştirdi.

AKP’nin kara kış kapıya dayandığında yapması gerekenleri yapmadığını, ama vatandaşı tasarrufa çağırdığını belirten Akın, şunları söyledi:

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

"Zor günlerden geçerken tasarruf elbette yapılmalı. Buna kimsenin itirazı yok. Yapılmalı ama iktidar mensuplarının da örnek olması gerekir, iktidar mensuplarının da tasarruf yapması gerekir. Hepimiz, elimizi taşın altına koyarak tasarruf yapmalıyız. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek sarayın ışıkları şıkır şıkır sabaha kadar yanarken vatandaşa tasarruf çağrısı yapmak, milletin aklıyla alay etmektir. Örnek olacaksınız. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değil.

Son zamlardan sonra vatandaşlarımız, zaten en temel ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik faturasına dahi en az 500 lira ücret ödüyor. Diğer yandan sarayın elektrik ve doğal gaz faturası sır gibi saklanıyor. Acaba sarayın doğalgazında tasarruf var mı, vatandaşlarımız bunu merak ediyor. Vatandaşlarımızın araçlarının deposunu doldurmasının da bir hayale dönüştüğü ortada. Mazotlu bir arabanın deposu en az bin 500 liraya doluyor. Ama AK Parti iktidarı, ‘Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın’ diye vatandaşa öneride bulunuyor.

Peki saray ne yapıyor? Konvoy konvoy araçlarıyla, helikopterleriyle, uçaklarıyla hiç de tasarruf etmiyor. Tasarruf saraydan başlamalıdır ve örnek olmalıdır. Sadece bu yıl konut doğal gazına yüzde 164, konut elektriğine yüzde 95, mazota yüzde 80, benzine yüzde 50 zam yapan iktidar, vatandaştan yine fedakarlık istiyor, ‘Tasarruf yap’ diyor. Şunu net söylemeliyiz; bu kadar zamların altında, bu kadar hayat pahalılığı altında ezilen ve fedakarlık yapan, bu milletin ta kendisidir. Asla AKP iktidarı değil. İktidar, ‘Tasarruf yap’ diyor ama asla kendisi yapmıyor. Örnek olması gereken iktidar, örnek olmuyor. Milletimiz tasarruf yapacaktır ama milletimizin yapacağı en büyük tasarruf, sandık günü ampulü söndürmek olacaktır."