CHP’li Akdoğan: Çalışanlar bayram tatili yapsın
CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Umut Akdoğan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’da değişiklik yapılmasını öngören teklif hazırlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Şeker Bayramı’nın
ilk gününde alışveriş merkezi
çalışanlarının kendilerinden “hiç
değilse bayramların ilk gününde
sevdikleriyle bir bayram sofrasında
buluşabilmek” yönünde istekleri
olduğunu belirtti. Konuyu
TBMM’ye taşımaya karar
verdiklerini açıklayan Akdoğan,
“Çünkü herkes gibi onların
da sevdikleriyle, aileleriyle
bayramda birarada bulunmak
hakkı var” ifadelerini kullandı.
İKTİDARA ÇAĞRI
Hazırlıkları tamamlanan teklifin
TBMM’nin ilk çalışma gününde
Meclis Başkanlığı’na sunulacağına
da işaret eden Akdoğan,
“İktidara hatırlatıyoruz.
Esnaf ve sanatkârı koruyucu
tedbirleri almak ve çalışma
barışını sağlamak devletin
anayasal görevidir. İktidarı bu
görevi yerine getirmeye davet
ediyoruz” çağrısında bulundu.
Akdoğan, teklifin yasalaşmasını
ve Kurban Bayramı’nda ilk kez
uygulanmasını hedeflediklerini de
belirtti.
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