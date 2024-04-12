CHP’li Akdoğan: Çalışanlar bayram tatili yapsın

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Umut Akdoğan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’da değişiklik yapılmasını öngören teklif hazırlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00
CHP’li Akdoğan: Çalışanlar bayram tatili yapsın
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Şeker Bayramı’nın ilk gününde alışveriş merkezi çalışanlarının kendilerinden “hiç değilse bayramların ilk gününde sevdikleriyle bir bayram sofrasında buluşabilmek” yönünde istekleri olduğunu belirtti. Konuyu TBMM’ye taşımaya karar verdiklerini açıklayan Akdoğan, “Çünkü herkes gibi onların da sevdikleriyle, aileleriyle bayramda birarada bulunmak hakkı var” ifadelerini kullandı. 

İKTİDARA ÇAĞRI

Hazırlıkları tamamlanan teklifin TBMM’nin ilk çalışma gününde Meclis Başkanlığı’na sunulacağına da işaret eden Akdoğan, “İktidara hatırlatıyoruz. Esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbirleri almak ve çalışma barışını sağlamak devletin anayasal görevidir. İktidarı bu görevi yerine getirmeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu. Akdoğan, teklifin yasalaşmasını ve Kurban Bayramı’nda ilk kez uygulanmasını hedeflediklerini de belirtti. 


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