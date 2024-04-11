CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart yerel seçimlerin ardından tamamlanan itiraz süreci sonrası açıklamada bulundu. Çelik, "İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık." dedi.
31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı. Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.
YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle birlikte Bahçelievler’de meclis üyeliğini (25 üye) kazandığımız tescillendi.
Bizim 5 ilçeyle ilgili itirazımız YSK’da, 1 ilçeyle ilgili itirazımız il seçim kurulunda reddedildi.
Ümraniye İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 165.123
AKP: 174.553
Geçersiz oy: 12.640
Fark: 9.430
Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 59.996
AKP: 65.083
Geçersiz oy: 3.985
Fark: 5.087
Bahçelievler İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 142.781
AKP: 152.129
Geçersiz oy: 8.779
Fark: 9.348
Fatih İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 84,623
YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 11, 2024
Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.
YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle…
AKP: 91,931
Geçersiz oy: 6.619
Fark: 7,308
Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 66.081
AKP: 71.832
Geçersiz oy: 7.233
Fark: 5.751
Pendik İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 179.608
AKP: 187.623
Geçersiz oy: 13.429
Fark: 8.015
Süreç bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonuç olarak İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık.
Seçim sonuçları İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Halkımızın bize yüklediği büyük sorumlulukla demokratik Türkiye mücadelemizi umutla, inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz.
Daha yeni başlıyoruz
YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 11, 2024
Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.
YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle…
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