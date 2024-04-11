CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:54

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:54

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı. Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.

YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle birlikte Bahçelievler’de meclis üyeliğini (25 üye) kazandığımız tescillendi.

Bizim 5 ilçeyle ilgili itirazımız YSK’da, 1 ilçeyle ilgili itirazımız il seçim kurulunda reddedildi.

Ümraniye İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 165.123

AKP: 174.553

Geçersiz oy: 12.640

Fark: 9.430

Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 59.996

AKP: 65.083

Geçersiz oy: 3.985

Fark: 5.087

Bahçelievler İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 142.781

AKP: 152.129

Geçersiz oy: 8.779

Fark: 9.348

Fatih İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 84,623

YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı.



Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.



YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 11, 2024

AKP: 91,931

Geçersiz oy: 6.619

Fark: 7,308

Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 66.081

AKP: 71.832

Geçersiz oy: 7.233

Fark: 5.751

Pendik İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 179.608

AKP: 187.623

Geçersiz oy: 13.429

Fark: 8.015

Süreç bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonuç olarak İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık.

Seçim sonuçları İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Halkımızın bize yüklediği büyük sorumlulukla demokratik Türkiye mücadelemizi umutla, inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Daha yeni başlıyoruz