CHP'li Akdoğan'dan asgari ücret tepkisi: Oyunun adı 'altta kalanının canı çıksın'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:13

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:13

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücreti sert sözlerle eleştirdi. Enflasyon oranlarıyla asgari ücret artışı arasındaki farka dikkat çeken Akdoğan, asgari ücretin alım gücünün düştüğünü ve çalışanların hak ettiği değeri görmediğini belirtti.

Akdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu lanet oyunun adı 'Altta kalanın canı çıksın.' Asgari ücretli bir ay çalışıp bir maaş alıyor, saray bir dakikada bir asgari ücret yiyor. TÜİK’e göre enflasyon yüzde 50, ENAG’a göre yüzde 90. Buna rağmen asgari ücret yüzde 30 artmış. Bir yıl önce 17 bin 2 lira olan asgari ücret, bugün 25 bin lira olması gerekirken, neden 22 bin 104 lira olarak belirlendi? Asgari ücretli 12 ay çalışıyor, ancak yalnızca 8 ayın maaşını alıyor."

Ekonomideki sorunların asgari ücretle sınırlı olmadığını ifade eden Akdoğan, son 10 yılda Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde euro bazında asgari ücretin ciddi oranda arttığını ancak Türkiye’nin bu gelişimin gerisinde kaldığını belirtti. Akdoğan ayrıca, "Asgari ücretliye bunu yapan, emekliye ne yapmaz?" ifadeleriyle çalışanların yanı sıra emeklilerin de mağdur edildiğini dile getirdi.