CHP'li Ali Mahir Başarır: Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı

29 Temmuz 2022 Cuma, 19:01

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nin yüklenici firmalarından IC İçtaş firması işçilere zorunlu izin verdi. Gelişmenin ardından Akkuyu'dan yapılan açıklamada IC İçtaş İnşaat'ın sözleşmesinin feshedildiği belirtilirken, IC İçtaş İnşaat'tan yapılan açıklamada ise "Projede doğrudan tarafı olduğumuz bir sözleşme bulunmamaktadır" denildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Mersin Akkuyu mevkiinde yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Başarır, “1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ’ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?” dedi.

Başarır’ın açıklaması şöyle:

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYARILARIMIZ YETERİNCE DİKKATE ALINMADI”

Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımı esnasında meydana gelen kazaları ve ölümle sonuçlanan olayları her defasında gündeme getirdik. Burada iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığını da dile getirdik. Nitekim geldiğimiz süreçte Rus Şirketi Rosatom daha önce anlaşma sağladığı Titan-2 IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırmak için 41 sayfalık fesih ihtarnamesi yollamış. Yolladıkları fesih ihtarnamesinin gerekçelerinden biri de gönderdiği paraların Titan-2 IC İçtaş A.Ş. tarafından gerektiği şekilde harcanmaması olduğu ifade ediliyor.

“20 BİN ÇALIŞAN İŞÇİ NE OLACAK?”

Defalarca nükleer santral inşaatının yapımı esnasında yaşanan tehlikelere dikkat çektim. Nükleer santralin tamamlanmasından sonra oluşabilecek bir nükleer kazanın ülkemizde yaratacağı tahribatları da kamuoyuyla paylaştık. Ancak nedense bu uyarılarımız iktidar tarafından dikkate dahi alınmadı. Diğer bir taraftan baktığımız da ise orada çalışan 20 bin işçi bir anda işsiz kalacak. Siyasi iktidarın bu duruma karşı acil bir önlem alması gerekiyor.

“SİYASİ İKTİDAR BU İDDİALARI ARAŞTIRACAK MIDIR?”