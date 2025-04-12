CHP'li Ali Mahir Başarır öğrenciyken gözaltına alındı: O dönem 'Bu hukuksuz' diyen AKP'li isim bakın kim çıktı?

Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:09

Ekrem İmamoğlu’nun “Saray” talimatı ile tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, bazıları cezaevine gönderildi.

Tepkiler büyürken, benzer bir tablonun 28 Şubat döneminde de yaşandığı ortaya çıktı.

BAŞARIR, ÖĞRENCİYKEN GÖZALTINA ALINMIŞ

O yıllarda protestoya katılan gençlerden biri CHP’li Ali Mahir Başarır, serbest kalmalarını sağlayansa dönemin genç avukatı, bugünün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’di.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla tüm ülkeye yayılan protesto gösterilerinde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Yüzlerce gencin 'anayasal haklarını kullandıkları' için tutuklanarak cezaevine gönderilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bayramı cezaevinde geçiren öğrenciler için siyaset ve sanat camiasından destek mesajları geldi.

ROLLER DEĞİŞTİ

Nefes gazetesinde 'Duvarların Dili Olsa' bölümünde bugün dikkat çeken bir bilgi aktarıldı.

Habere göre, 1990'lı yılların sonunda 28 Şubat sürecinde üniversite öğrencilerinin protesto eylemleri devam ederken, CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da henüz hukuk fakültesinde öğrenciydi.

O İSİM BUGÜNÜN AKP GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER

İddiaya göre; Başarır, diğer öğrencilerle birlikte başörtüsü yasağını protesto eylemine katıldığı için gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan tüm gençleri ise 'gözaltının hukuksuz olduğunu' söyleyerek serbest bırakılmasını sağlayan isim ise o günlerde genç bir avukat olan, bugünün AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’di.

Genç bir avukat olarak savunmalarını üstlenen Güler, gözaltının hukuka aykırı olduğunu savunmuş ve öğrencilerin serbest kalmasını sağlamıştı.