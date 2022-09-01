CHP'li Ali Mahir Başarır, Taşkesenlioğlu’na sordu: 'Başka hangi vatandaşlığa sahipsiniz?'

01 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Anında Manşet programı Didim Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, televizyon programcısı Metin Uca ve gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu programda gündemdeki son konular değerlendirildi.

Uca, festivallerin iptal edilmesini ve Gülşen’in tutuklanmasını, “Belli şeylerin örtülmesi gerekiyor. Misal, 3.66 trilyon yaklaşık 20 yıl boyunca iktidar destekcisi şirketlere aktarılmış. Böyle bir ortamda gündemin saptırılması, ortaya bir ses bombasının atılması gerekiyor” ifadeleriyle yorumladı. Uca olayın “kurgu” olduğuna dikkat çekerek bu süre zarfında ekonomik krizin unutulduğunu vurguladı ve Türkiye’de demokrasi eksikliğinden söz etti.

"TEMİZ ELLER OPERASYONU"

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Gazetecilik dersi” verdiğine dikkat çeken Uca, “Sedat Peker, boş konuşmuyor. Gerçek demokraside koruma altına alınması lazım. Çok ciddi iddialar var. Sonuçta; Peker’in her söylediğinin doğru olduğu, belgeli olduğu ortaya çıktı. Savcıların yapmadığını, yapamadığını bugün Sedat Peker yapıyor. Bu Türkiye’ye özel bir durum olabilir. Temiz eller operasyonu lazım. Başka bir temizlenme yolu da görünmüyor” diye konuştu.

85 MİLYONA TEHDİT

Türkiye’de hukuk düzenini eleştiren CHP’li Başarır, toplumdaki en büyük temel sıkıntının bu hukuksuzluk olduğuna dikkat çekti. “Türkiye artık bir polis devleti haline geldi” diyen Başarır, “Türkiye Cumhuriyeti artık bir kanun devleti değil. ‘Süleyman Soylu mutlaka yargılansın’ dediğim için hakkımda soruşturma açıldı. Suçum bu. Süleyman Soylu’ya ‘yargılansın’ dediğim için onu tehdit etmişim. Peki siz Gülşen’i tutuklayarak 85 milyonu tehdit etmiyor musunuz? Onlara bir mesaj vermiyor musunuz? diye sordu. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun bir videosunda “Cumhuriyetle 100 yıllık bir hesaplaşmamız var” sözlerini paylaşan Başarır, “Senin tabii ki Cumhuriyetle bir sıkıntın olur. Çünkü Cumhuriyet ve değerleri yaşadığı sürece bu ülkeyi soyamazsın sen” diyerek yanıt verdi.

Kabaş’ı ve Gülşen’i tutuklayan hâkimin Osmaniye’de sadece altı gün görev yaptıktan sonra İstanbul’a atandığını anlatan Başarır, “Yargıtay’a atanan İrfan Fidan bir gün orada kaldı. Sonra Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Yargıtay gibi bir kurum hülle yeri olarak kullanıldı. Soylu’nun yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay üyesi oldu. Çok fazla kalmayacak o da Anayasa Mahkemesi’ne gidecek” dedi.

"HER TARAFLARI YALAN"

Erdoğan’ın Kütahya mitingindeki 2023 seçimlerini Büyük Taarruz’a benzetmesini kınayan Başarır, “Böyle bir cumhurbaşkanı bu ülkeye yakışmıyor. TCK 216’dan biri yargılanacaksa bu Erdoğan’dır. Biz düşman değiliz. Bize oy vermeyen de düşmanımız değil” dedi. CHP’li vekil daha sonra Süleyman Soylu’nun bazı suçlarla yargılanan insanlarla çekildiği fotoğrafları gösterdi.

Peker’in iddialarının baş rolünde olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a soru soran Başarır, “Taşkesenlioğlu T.C. vatandaşlığından başka hangi vatandaşlığa sahiptir? Çıkın söyleyin. İpucu vereyim Bodrum’a yakın bir ülke. Halkımıza söylüyorum, bunlara inanmayın, bunlar gerçek Müslüman değil. Her tarafları yalan ve talan” dedi.