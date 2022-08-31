Sedat Peker'den AKP'li Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'a ilişkin yeni iddialar

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:38

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'un hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Peker, Ünsal Ban’ın, eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’yla kendisini ‘rüşvet ağı’nın dışında tutmak şartıyla ‘bilgi aktardığını’ iddia etti. Peker, bunun üzerine her şeyin Ünsal Ban’ın üzerine yıkılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Peker ayrıca kendisi hakkında haber yapan Yeni Şafak gazetesine ilişkin de paylaşımda bulunacağı sinyali verdi.

Peker, Taşkesenlioğlu ve Ban hakkında yeni iddialar attı. 45 gün önce Taşkesenlioğlu ailesine dikkat çekerek “Şu üç ismi unutmayın” dediğini söyleyen organize suç örgütü lideri bunun üzerine Ban’ın kendisine ulaştığını söyledi:

"ÜNSAL BAN, BİLGİ VERECEĞİNİ SÖYLEYİNCE SUÇU ONA YIKTILAR"

Kendisinin ve karısının bu olaylarda ilgisinin olmadığını, her şeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun (eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı) yaptığını söyledi. Kendisini ve karısını bu olayın dışında tutmam karşılığında Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında tüm bilgileri vereceğini söyledi. Bu konuda kendisiyle anlaştık. Eşiyle beraber yurt dışına tatile gideceklerini, dönünce beni arayacağını söyledi. Takriben 15 gün sonra kendisiyle bir daha görüştük (galiba eşine benle yaptığı bu anlaşmayı anlatmış).





Aradan 15-20 gün geçtikten sonra kendisiyle bir daha görüştük. Bu görüşmemizde eşinin tavırlarından bahsetti. Gerekirse Dubai’ye benim yanıma gelip bilgileri burada bana teslim edeceğini söyledi. Daha sonra gündeme birden boşanma davası oturdu. Bu gelişmeler üzerine Ünsal Ban’ı gözaltına alıp tüm suçu ona yıkacaklarını ben anladım. Düşüncemi kendisine söyledim. Senin yurt dışına çıkmana izin vermezler, sen bütün bilgileri bana anlat ben not alayım dedim (alışkanlık gereği bu üç konuşmayı da görüntülü olarak kaydettim, kayıtlar bende).





Twitter aleminin insanları bilirsiniz ben sağlamcıyım. Bu anlattığımdan Ünsal Ban’ın masum olduğunu lütfen düşünmeyin. Birçok olayın içinde kendisi de var. Ancak Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu’na kıyasla daha masumdur. Ünsal Ban’ın Gazi Üniversitesi öğretim görevliliğinden Türk Hava Kurumu Üniversitesine ayrıca Türk Hava Kurumunun vakfına yönetici olarak atanmasına, ayrıca da rektörlük sürecine dair bütün bilgiler bende mevcut. 2009 yılının Ekim ayında Türk Hava Kurumunun başkanlığına getirilen Osman Yıldırım’ın yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine girme sürecindeki olaylarda da Ünsal Ban’ın dahili vardır. Ancak yine bir türlü kendini kurtarmıştır.

Peker açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"DELİL OLMADAN ASLA BİR ŞEY ANLATMAM"

40 yaşından genç kardeşlerim size her zaman söyledim. Bende delil olmadan asla bir şey anlatmam. Kendimi size, sizi de bir başkalarına mahcup ettirmem. Bu ifşaatlarda sonuç alınmaya başlandı ancak bu bile yeterli değil.





Anlatacak insan bulamazsanız aynada kendinize anlatın bu sizi motive eder. Gündem oluşturmak konusunda kusura bakmasınlar ancak muhalefet partileri, muhalif gazeteciler çok başarılı değiller (daha doğrusu gündemi devam ettirebilmek konusunda başarılı değiller). Uzun yıllar önce Sn. Kılıçdaroğlu'nun kızı bir apartman dairesi aldı diye iktidar cenahı bu konuyu haftalarca gündem yaptı, sen bu parayı nerden buldun da o daireyi aldın diye.

KILIÇDAROĞLU DETAYI

Sn. Kılıçdaroğlu açıklama yaptı, bu dairenin fiyatı en fazla 100 bin dolar getirin bu parayı daireyi size verelim dedi. Sırf konuyu gündemden düşürmemek için parayı verip o daireyi satın aldılar. Daireyi kim satın aldı biliyor musunuz? Deyyusu Ekber hasan yeşildağın abisi zeki yeşildağ aldı (hafızam beni yanıltmıyorsa Güneş Gazetesi bu konuyu büyük bir haber yapmıştı). Yüce ALLAH aşkına adamlar bir daireyi haftalarca yolsuzluk gündemi diye canlı tutuyorlar.





Bir buçuk senedir her bir tanesi deve dişi kadar olan yolsuzluk olaylarını delilleri ile anlattım, en fazla iki gün gündemde tutabildiniz. Bir de sizler bu olayları yaşlı dayılara anlatırken yanlış strateji izliyorsunuz.

"FAKİR İNSANLARIN SAHİP OLDUĞU TEK ŞEY GURURLARIDIR"

Karşınızdaki insanları ikna edeceğinize fikirlerinde daha radikal hale getiriyorsunuz. İnsan etkileme sanatının en büyük uzmanı kabul edilen Dale Carnegie’nin 3 evet teorisi vardır. Sohbete başlarken “Hava çok güzel değil mi?” ya da bunun gibi karşınızdaki kişinin 3 kez evet demesini sağlayacak sorular sorun. 3 eveti aldıktan sonra anlatacaklarınıza karşınızdaki kişiler kabul etmeye daha hazır hale gelirler. Şunu asla unutmayın, fakir insanların (özellikle de dindarsa) sahip oldukları tek şey gururlarıdır.





Onları aşağılarsanız sizin söylediğiniz fikre karşı daha radikal tavır takınırlar. Yeni Şafak gazetesi size de bir sözüm var. Bugün benime ilgili bir haber yapmışsınız. Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete gelecem.

"PATRONLARINIZA SELAM VERMEYE GELECEM"

Gazeteci Fuat Uğur bana taktığınız akap için size de ziyarete gelecem (senle sohbet edeceğiz senden parça koparmayacam). Ayrıca Ünsal Ban ile yaptığım ortalama 1.5 saatlik suç olaylarını anlattığı görüşmeyi Sn. Savcılık benimle temas kurarsa kendilerine verebilirim (zaten ben ileride kullanacam).





Twitter aleminin insanları, hem 40 yaş altı hem 40 yaş üstü, yüklenin. Bu skandalda büyük maden var. Maden derinleştikçe daha verimli hale gelir. Konuşun konuşturun gündemde tutun (Yeni şafakçılar bekleyin beni) Patronlarınıza selam vermeye gelecem.

Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.

NE OLMUŞTU?

Peker’in iddiasına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’yla kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istemişti. Sineren de Halk TV’de katıldığı programda iddiaları doğrulamıştı.

Peker’in sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddiası gündemi sarsarken, Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanmıştı.