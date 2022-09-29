CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Zafer Şahin’de, Ahmet Hakan’da, Abdülkadir Selvi’de nerede o yürek?'

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:37

Milyonlarca ücretli çalışan enflasyon altında ezilirken Cumhurbaşkanlığı'nın harcamaları katlanarak arttı. Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2,8 milyar lira olan toplam harcaması 3,7 milyar liraya yükseldi.

"GÜNDE 10 MİLYON LİRA HARCANDI"

Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı.

Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 'tıbbi ve laboratuvar malzemesi' harcamaları 2020 yılına göre iki kattan fazla arttı. 51,8 milyon liradan 112,9 milyon liraya yükseldi. “Zirai maddeler” kaleminde yapılan harcama ise 2021 yılı yapılan harcamaya göre yaklaşık 5 kat artarak 46,3 milyon liraya çıktı.

"TÜM SANSÜRE RAĞMEN PAYLAŞIYORUZ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı giderlerine sert tepki gösterdi. Başarır, "Her bütçe döneminde en çok konuştuğumuz konu Saray'ın giderleri. Bu giderleri, kalem kalem vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla tüm sansüre rağmen paylaşıyoruz" dedi.

"3 tane ilginç, içimizi acıtan harcama kaleminden bahsedeceğim" diyen Başarır, şöyle devam etti:

"Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor ama Sarayın 1 milyon 870 lira olan içecek gideri 2 milyon 813 bin liraya çıkmış. Yani 1 milyon artmış, tasarruf yok."

"BEYEFENDİ SEN NE YETİŞTİRİYORSUN?"

Başarır, geçen seneki 9 milyon TL olan zirai giderlere şaşırdıklarını ancak bu seneki giderlerin ise 46 milyon TL'ye ulaştığını beliriterek şöyle açıkladı:

"Sorsak, gübre, ilaç, tohum mazottaki artışlar diyecekler. Peki bu ülkenin çiftçilerine neden kızıyorsunuz? Tabii ki bu ülkenin çiftçisi, sırtını 85 milyona dayayıp onun vergilerinden bu parayı alamıyor ama Saray alıyor. Evet duyun, zirai giderleri 5 kattan daha fazla artmış ve yine soruyorum; beyefendi sen ne yetiştiriyorsun? Sen nasıl bir çiftçisin giderin bu kadar artıyor.

"NEDEN KONUŞMUYORSUN BUNLARI?"

Gelelim yine ilginç olan giyecek, tuhafiye giderlerine. 5 milyon TL olan tuhafiye giderleri 15 milyon TL olmuş. 3 kat artmış. Benim ülkemde milyonlarca vatandaş çocuğuna çanta alamıyor, çocuğunun okul tişörtünü alamıyor. Şu anda geldiğimiz nokta gerçekten utanç vericidir. Giderleri kısması gereken beyefendi, tasarruf yapması gereken beyefendi neden konuşmuyorsun bunları?

NEREDE O YÜREK?

Ben, dün karşına aldığın 3 gazeteciden bu giderleri sana sormasını beklerdim. Ama Zafer Şahin’de, Ahmet Hakan’da, Abdülkadir Selvi’de nerede o yürek?"

ÖZTRAK DA TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye, "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın" dedi. Erdoğan'ın söz konusu sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak Twitter'dan yanıt verdi. Öztrak tepki göstererek, "Saray'ın kibirlisi itiraf etmiş" ifadelerini kullandı.

Yayında, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan yanıtında, "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" dedi.

Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Öztrak, "Akıl, izan, vicdan yoksunu yazılar nasıl kaleme alınıyor? Saray'ın kibirlisi itiraf etmiş. Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, milletin aşına, işine, geleceğine göz diken kem gözleri dışarıda değil, talimatı veren Saray'da arayacaksınız" dedi.