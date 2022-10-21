CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Akkuyu'da radar' açıklaması: 'Erdoğan ve ilgili bakanlıkların haberi var mı?'

21 Ekim 2022 Cuma, 13:57

CHP; Mersin’de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Santrali bölgesine, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından radar sitemi kurulmak istenmesi ile ilgili Meclis Araştırma Önergesi verdi.

“Yaklaşık 4 ay öncesinden Akkuyu Nükleer Santrali’nin bir ulusal güvenlik sorunu haline gelebileceğini söylediğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Bölgede kurulmak istenen radar sistemi ülkemizin ulusal güvenliğini zafiyete uğratabilme ihtimali yüksektir. Bu konu ulusal güvenlik politikalarımızla ne derecede örtüşüyor? Araştırılması elzem bir konudur.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VE İLGİLİ BAKANLIKLARIN HABERİ VAR MI?”

Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi bulunan Cüneyt Zapsu, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi yönetiminin tüm iş ve işlemleri hakkında kendisinin asla bilgilendirilmediğini söylüyor. Bunun içinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava dilekçesi verdi. Şimdi buradan soruyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanı’nın, Dışişleri Bakanının, İçişleri Bakanının kurulmak istenen bu radar sisteminden haberi var mı? Radar sisteminin ulusal güvenliğimiz bakımından ne derecede tehlike arz edip etmediği ilgili kurumlarca araştırılmış mı? Bu soruların acilen yanıtlanması gerek.

“HEM PAHALI HEM DE GÜVENSİZ”

Bir yandan neredeyse dünyanın en pahalı elektriğini 15 yıl boyunca kesintisiz alma garantisi vereceksiniz bir yandan da ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek radar sitemi kurulacak. Olası bir nükleer kazada insanlar ve doğa üzerinde yaratacağı ağır tahribat da cabası. Bu durum kabul edilebilir değildir.”