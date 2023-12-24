CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'bildiri' açıklaması: CHP kirli siyasete ortak imza atmak zorunda değil

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:02

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'teki dört partinin imzasını taşıyan ortak bildiride yer almayan partisinin iktidar tarafından hedef haline gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Başarır, Meclis'te yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

1999-2002 ARASI 20 ŞEHİT VERMİŞTİK: AKP iktidar olduğunda bölücü terör örgütünün başındaki o yaratık cezaevindeydi. 1999'la 2002 arasında toplam 20 şehit vermişiz. Bugün 21 yılda binlerce evladımız şehit olmuş. Ülkeyi bu noktaya getiren, ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz.

AYNI HİKAYEDEN BIKTIK: Bizim üçüncü genel başkanımız bu terör örgütünün başını cezaevine attı. Onla görüşüp iş çevirmek de Erdoğan'a düşmüştür İmralı'da. İşte bu yüzden imza atmıyoruz. Artık yeter, her seçime giderken aynı hikayeyi duymaktan bıktık. 'Terör meselesi ortak sorunumuz' diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber sorunu burada çözeceğiz.

KİRLİ SİYASETE ORTAK OLMAYIZ: Mersin'de ben canımı şehit olarak vermişim. Siz kimi suçluyorsunuz? Bir bakandan bilgi almak istemek çok mu bu Meclis'te? 12 şehit vermişken ütçe görüşülüyor. CHP tekil olarak tepkisini ortaya koymuştur. CHP, bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak, AKP'nin kirli siyasetine ortak imza atmak zorunda değil. Bu vatan bu bayrak bu şehitler hepimizin.

BAKAN ŞİMŞEK BAŞ SAĞLIĞI DİLEYEMEDİ: Neden Milli Yas ilan edilmiyor dedik. Aynı saatlerde TRT'de müzik programı vardı. Suudi kralı öldüğünde Milli Yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuşken niye bu iradeyi ortaya koyamıyor. Mehmet Şimşek, baş sağlığı bile dileyemedi bugün. Kayıtlarda var.

NEDEN HEP DAMSZ EVLERDEN: Bu iktidardan kerpiç evlerden, sıvasız evlerden, damsız evlerden giden şehitlerin hesabını soracağız. O evi yaptıracaklarmış. Şimdi mi aklınıza geldi? Neden hep şehitler damsız evlerden geliyor ve birileri bunun üzerinden siyaset yapıyor? Birileri onların katillerin videosunu paylaşacak kadar alçaklaştı seçimde. Karayılan'ın sahte videosunu paylaştı seçim kazanmak için Cumhurbaşkanı. Bir şehit için bırakın makamı biz dünyayı yıkarız."