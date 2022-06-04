CHP'li Ali Öztunç'tan Erdoğan'a: 'Cumhurbaşkanı, sokak ağzı ile kendi milletine küfredemez'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemleri ile ilgili daha önceki sözlerine ilişkin bugün yaptığı “Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz” ifadelerini içeren açıklamalarına tepki gösterdi.

Öztunç, “Sayın Erdoğan, milletin dilinde 'sürtük' kelimesi yok. Milletin dilinde güzellik, güzel sözler var. Ha, sizin saray çevrenizde eğer bu tip kelimeler konuşuluyorsa, ki konuşuluyor, bunu zaten bütün alem, Türkiye öğrendi. Ağzı bozuk olan milletimiz değil, saray etrafı, sizin çevreniz" dedi.

"BU MİLLET SİZE BUNUN HESABINI SORACAK”

Öztunç, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, bizim milletimizin güzellik, hoşgörü vardır. Bu milletin dili değil. Bu sokak ağzı. Ama bir Cumhurbaşkanı, sokak ağzı ile kendi milletine küfredemez, hakaret edemez. Ardından da savunmaya geçiyorsunuz. Millete hem küfredip hem de savunma yapın. Yazıklar olsun. İlk seçimde millet size gerçek dili gösterecek. Milletin dilinde güzellik mi varmış, kem söz mü varmış bunu ilk seçimde göreceksiniz. Sandıklarda bu millet size bunun hesabını soracak."