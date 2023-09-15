CHP'li Ali Öztunç, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan istifaya çağırdı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 19:38

Güncelleme: 15.09.2023 - 19:54

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel bugün genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Özel'in adaylığını açıklamasının ardından CHP Kahramanmaraş Milletvekili ali Öztunç'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özel'in kararını eleştiren Öztunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel’e başarılar diliyorum. Genel başkan adaylığı her CHP’linin hakkıdır. Ancak Genel Başkan adına Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir. Grup başkanlığından istifa ederek yarışmasının daha doğru olacağını düşünüyorum."