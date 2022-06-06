CHP'li Ali Öztunç'tan Süleyman Soylu'ya: Sığınmacılar otomatik silahları nereden buluyor?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Son günlerde Türkiye’de bulunan yabacı uyruklu özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul’da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları basına yansımıştır” dedi.

“DENETİM ALTINA ALINMASI GEREKLİ”

Silahların nereden ve nasıl temin edildiğinin bir an önce tespit edilip, denetim altına alınması gerektiğini kaydeden Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1- Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?

2 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kimselerden silah ruhsatı verilen var mıdır?

3 -Var ise; silah ruhsatı almak için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Bu başvurular hangi tür silahlar için yapılmıştır?

4 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış kişilerden silah ruhsatı başvurusu yapan kaç kişi ruhsat almıştır? Bu ruhsatların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır?

5 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış Türkiye’de silah ruhsatı başvurusu yapan yabacı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımları nedir?