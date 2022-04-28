CHP'li Altay fotoğrafları gösterdi: Türkiye'de Soros ile en çok görüşen Erdoğan'dır

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:41

CHP Grup Başkanvekili Altay, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Altay, iş insanı Osman Kavala için "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" ifadelerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan'ın iş insanı George Soros ile fotoğraflarını göstererek "Türkiye'de Soros ile en çok görüşen Erdoğan'dır. Erdoğan, millete 'Sorosçu' diye çamur atacağına Soros ile bu masada ne konuştun, onu söyle" dedi.

İlk derece mahkemesinin kararının nihai olmadığını, iç hukuk yollarının tükenmediğini ve son aşamada AİHM'ye gidilebileceğini kaydeden Altay, "İç hukuk bakımından Anayasa Mahkemesi kararına kadar Osman Kavala ve 7 arkadaşı masumiyet karinesinden yararlanır, suçları sabitlenmemiştir. Bunu bilmeyen bir kafa Türkiye'yi yönetebiliyor" sözlerini sarf etti.

"HEM SAVCISI HEM HAKİMİ ROLÜNÜ ÜSTLENDİ"

Erdoğan'ın, kumpas davalarının yönetmeni olduğunu ileri süren ve bu davaların savcısı olduğunu söylediğini aktaran Altay, "Erdoğan, bir level atladı. Gezi Davası'nda savcılıkla yetinmedi; hem savcısı hem hakimi rolünü üstlendi" diye konuştu.

"ERDOĞAN, BİR AN ÖNCE GEZİ KABUSUNDAN UYANMALI"

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını eleştiren Altay, "25 Nisan Pazartesi, kara pazartesidir. Pazartesi günü 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sarayda alınan bir kararı okudu. Kimse kusura bakmasın. Herkes bilsin, Gezi kriminalize, terörize edilemeyecektir. Erdoğan, bir an önce gezi kabusundan uyanmalıdır" diye konuştu.

Erdoğan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devrinden sonra bu ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Altay, "Her yurtdışına giderken havalimanında yanına bakanlarını, memurlarını alır tumturaklı açıklamalar yapardı. Ama bu sefer Suudi Arabistan'a sessiz sedasız, adeta başı önde gitti. Yakışmıyor. Gemi karaya oturunca, kasada dolar kalmayınca Erdoğan'ın sözlerinin de hiçbir anlamının kalmadığı ortaya çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Altay, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın "millet" ismini kullanamayacağı yönündeki açıklaması anımsatılarak değerlendirmesi sorulan Altay, Millet Partisi'nin önce isim patenti alması, sonra mahkemeye başvurması gerektiğini söyledi.

"SOYLU KENDİ ALBÜMÜNE BAKSA EPEY TERÖRİST BULUR"

Altay, "İBB çalışanının terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Soylu, gene baltayı taşa vurdu. Bu kadınla ilgili gözaltı kararı var. Kadın raporlu, evine gidilmiyor, çalıştığı yere gidince gözaltına alınıyor. Hükümette bir tarz değişikliği var, gözaltılar eskiden sabaha karşı yapılırdı, şimdi belediyelerde yapılıyor. Buna sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim. Bu kadın, İBB'den beş kuruş para almıyor. Bu kadın, ILO ile İBB'nin ortak projesi kapsamında bir proje firmasında çalışıyor, maaşını da ILO'dan alıyor. Soylu daha dikkatli ol, buradan sana ekmek yok. Terörist arıyorsan önce kendi etrafındakilere bak, uyuşturucu baronlarına bak. Soylu kendi albümüne baksa epey terörist bulur."