CHP'li Altay ile İYİ Partili Ağıralioğlu arasında 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama

27 Kasım 2022 Pazar, 14:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları tartışma yaratmaya devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay geçen günlerde, tv100'de katıldığı programda Ağıralioğlu'nun sözlerine yanıt verdi. Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim, daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" ifadelerini kullandı.

Altay'ın açıklamasının yer aldığı videoyu alıntılayan Yavuz Ağıralioğlu ise, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz" dedi.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir...

Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur.

Bu dil ve üsluptur meselemiz.

Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.. https://t.co/AdCRkGReiO — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) November 26, 2022

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Halk TV'de yayımlanan Asıl Mesele programında, "Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti yönetimininiz bu konuda ne diyor? Engin Altay'ın Akşener'i işaret ederek 'Evin reisi kulağını çekmeli' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına yanıt verdi.

Zorlu, "Altılı masa Türkiye'nin kurtuluşudur. Bunun altını çizelim. Burada hiçbir tartışmaya mahal yok. Biz demokrasiyi çok içselleştiren ve sayın genel başkanımızın da bu konuda hassasiyeti var. Biz özgürlüklerin zenginliğini esas alan, Türkiye'de hakim kılmaya çalışıyoruz kendi adımıza. Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür. Sayın Akşener'den bir açıklama gelir mi ? Gelmez mi? diye bir sorunuz olmuş. Biz zaten bir süre önce benim aracığımla bunun altını çizmiştik. Sayın milletvekilimizin kendi değerlendirmesidir"dedi.

Zorlu'nun açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu tür düşlerin ortaya konuluyor olması altılı masanın geleceği açısından bir endişeye sevk etmesin. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bir defa altılı masada liderlerin bir araya geliş biçimi, geleceği inşa etme hedefleri bu çeşitliliği ve zenginliği ayakta tutabilme zorunluluğunu da bize yüklüyor. Bu büyük bir sorumluluk. Biz bu çeşitliliği ayakta tutmayı başarabilirsek zaten milletimizin karşısına yeni bir iktidar hedefi ile çıkıldığında ülkemizin farklılığını çeşitliliğini farklılıklarını yönetmek konusunda biz bu sınavı başarı ile atlatmış olacağız. "