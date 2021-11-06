CHP'li Arık, Bakan Bilgin'e alarmlı bebek mamasını gösterdi: Bu iktidarınızın ayıbıdır, utancıdır!

06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:39

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e; marketlerde alarm takılan bebek mamalarını gösterdi. Arık, “Alarm, yeni doğmuş bebeğin mama alamaması demek, beslenememesi demek, anaların bebeklerini aç uyutması demek. Evet, bu ülke çok krizler gördü ama hiçbir zaman çocuk mamasına kilit vurmadı, yeni doğmuş bir bebeği aç bırakmadı. Bu kilitli mama, iktidarınızın ayıbıdır, utancıdır” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, dün; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde söz aldı. Arık, şunları söyledi:

“ASGARİ ÜCRETLİ 365 GÜNÜN 122 GÜNÜNDE VERGİ ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”

“2002 yılında 184 lira asgari ücret alan bir emekçi 11,17 gram altın alabiliyordu, bugün ise sadece 5 gram altın alabiliyor. Bugün, asgari ücretli 365 günün 122 gününde vergi ödemek için çalışıyor, aldığı ücretin yüzde 38’i vergiye gidiyor. Ben, asgari ücretlinin alım gücünün nasıl düştüğünü göstermek adına, parasının nasıl pul olduğunu göstermek adına altın örneği verdim. Bugün, asgari ücretli kardeşim, değil 5 gram altın almayı, yeni doğmuş bebeğine mama alamıyor.”

“ALARM YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN MAMASINI ALAMAMASI DEMEK”

Çetin Arık, Bakan Vedat Bilgin’e bebek maması göstererek, şöyle konuştu:

“Anne sütünden sonra bebeğin en temel besin maddesi. En küçük boyutu 80 lira olmuş Sayın Bakan. Kilit altına alınmış, çalınmasın diye alarm takılmış. İşte, aslında, 19 yıllık iktidarınızın özeti bu: Kilit altında çocuk maması, alarm takılan çocuk maması. Bu alarm ne demek biliyor musunuz Sayın Bakan? Alarm, yeni doğmuş bebeğin mama alamaması demek, beslenememesi demek, anaların bebeklerini aç uyutması demek. Evet, bu ülke çok krizler gördü ama hiçbir zaman çocuk mamasına kilit vurmadı, yeni doğmuş bir bebeği açık bırakmadı. Bu kilitli mama, iktidarınızın ayıbıdır, utancıdır.”

“AKP GENEL BAŞKANI BİR BEBEK MAMASINI ÖNÜNDEN GEÇSEYDİ”

“Bir de gelmişsiniz, burada masallar anlatıyorsunuz, rakamlar veriyorsunuz, veriler açıklıyorsunuz” tepkisi gösteren Arık, şunları söyledi:

“Size, çocuk mamasındaki bu kilidi, bu alarmı hangi verilerle açıklıyorsunuz, hangi rakamlarla açıklıyorsunuz, söyleyin bize, biz de bilelim. Bir de AKP'nin Sayın Genel Başkanı marketlere gidiyor, abur cubur alıyor, ‘fiyatlar çok uygun’ diyor. Yani keşke bir bebek mamasının önünden de geçseydi, geçseydi de en küçük boyutu 80 lira olan çocuk mamasının nasıl kilit altına alındığını görseydi. ‘Bu mama niçin kilit altında arkadaş’ diye sorabilseydi ama soramaz. Halktan koptu, fiyatlar iyi de fiyatlar saray ve beslemeleri için iyi.”