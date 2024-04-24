CHP’li Arpacı: Kamu sorumsuzca harcıyor, ceremesini halk çekiyor!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:01

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı yaptığı yazılı açıklamayla AKP iktidarının, iktidar yılları boyunca kamu kaynaklarını sorumsuz bir şekilde harcaması nedeniyle Türkiye’nin yaptığı her 100 liralık bütçe harcamasının yaklaşık 24 lirasını borçlanarak karşılamak zorunda bıraktığına dikkati çekti.

Bu yılın ilk üç aylık dönemine ilişkin olarak açıklanan Merkezi Yönetim Bütçesi gerçekleşmelerine göre, 2 trilyon 150 milyar lira bütçe harcaması yapılan bu dönemde, bütçe gelirleri 1 trilyon 637 milyar lirada kaldı diyen Arpacı “Yılın ilk üç aylık döneminde bütçe 513,5 milyar lira açık verdi. Yani Devlet normal bütçe gelirleriyle harcamalarının ancak yüzde 76,1’ini karşılayabildi. Harcanan paranın geri kalan yüzde 23,9’luk kısmını ise borçlanarak ödedi” diye konuştu

BÜTÇE AÇIĞI ENFLASYONA BAĞLI OLARAK DAHA DA ARTACAK

CHP’li Arpacı’nın yazılı açıklaması şu şekilde:

“Bu yılın ilk üç aylık dönemindeki bütçe açığı, 2023 yılı hariç önceki yılların tamamında verilen yıllık açığın birkaç kat üzerinde seyrediyor. Bütçe açığı önümüzdeki aylarda yükselen enflasyona da bağlı olarak çok daha yüksek miktarlarda gerçekleşecek. 2024 yılı bütçesinin yılın tamamında 2,7 trilyon lira açık vermesi öngörülüyordu. Bu yılın ilk iki aylık döneminde bütçe harcamaları geçen yıla göre yüzde 105,9 oranında artarken, bütçe gelirlerinde de yüzde 106 oranında arıtış kaydedildi. Bütçe açığı ise yüzde 105,4 oranında büyüdü. Bütçe harcamalarında yaşanan artışın altında personel harcamaları, borç verme (büyük kısmı TMO ve Türk Eximbank’a verildi) ve faiz ödemeleri yatıyor. Personel harcamalarının yüzde 142,1 oranında arttığı bu dönemde borç verme kaleminde yüzde 370, faiz ödemelerinde ise yüzde 148 oranında büyüme yaşandı.”

FAİZ DIŞI BÜTÇE AÇIĞINDAKİ ARTIŞA DİKKAT

Faiz dışı bütçe açığına dikkat çeken Arpacı, “Gelecek açısından asıl dikkat edilmesi gereken tehlikeli gelişme ise faiz dışı bütçe açığında yaşanan artış. Faiz dışı bütçe açığı bu dönemde geçen yıla göre 76,1 oranında artarak 250 milyar liraya kadar çıktı. Yani devlet bütçeden hiç faiz ödemese bile 263 milyar lira açık verecekti. Faiz dışı açık şöyle bir sonuç yaratıyor: Devlet alacaklısına ‘Sana olan borcumun anaparasını ödeyemiyorum, faizini de ödeyemiyorum dolayısıyla sen borcumun anaparasına faizini de ekle yeniden bana borç ver, ayrıca bütçe açığım da var, bütçe açığım kadar bana yeni borç ver’ diyor” diye konuştu.