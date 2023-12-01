CHP’li Arpacı’dan Bakan Şimşek’e "pazar" yanıtı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:18

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TRT Haber’de katıldığı bir televizyon programında “Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak mutlaka dış pazar arayışına girsinler” açıklamalarına CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı’dan tepki geldi.

“İÇ PİYASA DARALMADI İÇ PİYASA BİTTİ, CAN ÇEKİŞİYOR”

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iç piyasasının daha da daralacağını ve herkesin ihracat yapması gerektiğini, dış pazara yönelmesi gerektiğini söylemiş” diyen Arpacı, “Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Bir, iç piyasa daralmadı iç piyasa bitti, can çekişiyor Sayın Bakan. İki, ihracat istiyorsunuz peki biz yanlış politikalar yüzünden döviz bazında rakip ülkelerden yüzde 45 daha pahalıyken, iş insanlarımız gideceği fuarlar için vize alamazken, tekstil sektöründe 200 bin kişi işten çıkartılmış ve üretim her gün düşerken, kontrollü kur politikasına rağmen yüzde 60 enflasyonla ihracat nasıl yapılacak Sayın Bakan?” diye sordu.