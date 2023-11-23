CHP’li Arpacı’dan öğretmenlere ikramiye teklifi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:39

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:39

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 24 Kasım Öğretmenler gününde ekonomik kriz nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan öğretmenlerin sorunlarının önüne geçilmesi ve motivasyonlarının artması amacıyla öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Arpacı, teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Öğretmenlerimiz geleceğimizi şekillendiren, genç zihinlere rehberlik eden ve bilgiyle donatan kişilerdir. Öğretmenlerin rolü, sadece ders anlatmakla sınırlı değildir; aynı zamanda öğrencilere değerler, etik ve sosyal beceriler gibi hayatları boyunca kullanacakları önemli bilgileri de aktarırlar.

Öğretmenlerin önemi, bir toplumun gelişiminde ve ilerlemesinde büyük bir rol oynar. Onlar, yeni nesilleri yetiştirirken onlara bilgi ve becerilerin yanı sıra özgüven, özsaygı, işbirliği ve sorumluluk gibi değerleri de öğretirler. Öğretmenler, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olurken, onları motive eder ve ilgi alanlarına yönlendirirler. Bu şekilde, öğretmenler, toplumun geleceğini şekillendiren ve ilerleten bir köprü görevi görürler.

Ne yazık ki, öğretmenlerin karşılaştığı maddi sıkıntılar da bir gerçektir. Ekonomi politikaları nedeniyle ülkemizin içerisinden geçtiği yüksek enflasyon en çok da öğretmenlerimizi etkilemektedir. Maaşlarının düşük olması, enflasyona bağlı artan kiralar, gıda ve giyim harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirmektedir. Ayrıca, eğitim materyallerine, kitaplara ve diğer kaynaklara para ayıramaz hale gelmişlerdir.

Öğretmenlerin maddi sıkıntıları, onların motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve mesleği bırakmalarına yol açmaktadır. Bu da eğitim sisteminin istikrarını olumsuz etkileyecek ve geleceğimiz olan öğrencilerin kalitesini düşürecektir. Eğitim, bir toplumun temel taşıdır ve nitelikli öğretmenlere yatırım yapmak, geleceğimizin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır.

“ÖĞRETMEN MAAŞLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ”

Bu nedenle, öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi önemlidir. Öğretmenlerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmaları, mesleklerine daha fazla odaklanmalarını ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmalarını sağlar. Bu gerekçelerle sunmuş olduğumuz kanun teklifi ile; onların yaşadığı maddi sıkıntıların bir nebzede olsa önüne geçilmesi, öğretmenlerimizin motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye verilmesi amaçlanmıştır.”