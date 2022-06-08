CHP'li Atila Sertel sert çıktı: 'BOTAŞ yöneticileri kendi kendilerine para ödülü vermiş'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:53

BOTAŞ'ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM'deki KİT Komisyonu’nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kurumdaki ödüllendirme uygulamalarına dikkat çekti.

Kişi başı 2 bin 919 TL ile 12 bin 351 TL arasında dağıtılan para ödülleri nedeniyle BOTAŞ'ın kasasından 654 bin TL çıktığını ifade eden Atila Sertel, ödül komisyonunda bulunan üyelerin (komisyon başkanı hariç) tamamının kendi kendilerine para ödülü verdiğini ileri sürdü.

Sertel, BOTAŞ Genel Müdürü ve üst düzey yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Siz, ödül yönetmeliğinde bir yol bulmuşsunuz, o yol da Sayıştay’ın sayfalarına yansımış, ‘Genel Müdürlük makamının 25 Aralık 2020 ve 843 sayılı oluruyla başarılı görülen 171 kişiye maddi ödül, 143 kişiye de başarı belgesi verildiği tespit edilmiştir’ diyor. Daire başkanı, daire başkan vekili, müdür; maddi ödül alan sayısı 4 kişi, kişi başına maddi ödül tutarı 12 bin 351 lira, toplam maddi ödül 49 bin 404 lira. Müdür -bir kişi- maddi ödül almış, 11 bin 697 lira. Daire başkanı, daire başkan vekili; -iki kişi- maddi ödül 9 bin 263 lira, toplam da 18 bin 526 lira. Sonra daire başkanı, daire başkan vekili, bölge müdürü; 19 kişi maddi ödül almış, 6 bin 175 lira, toplam 117 bin 375 lira. Daire başkan yardımcısı, müdür, başmühendis, müdür, 4 kişi, 5 bin 839 lira maddi ödül, toplam 23 bin 358 lira. Başmühendis, uzman yardımcısı, 130 kişi maddi ödülle ödüllendirilmiş 3 bin 87 liraları dağıtmışsınız, onun da toplam tutarı 401 bin 401 lira. Avukat, mühendis 1 kişi, 1 kişi de Kamu İhale Kurumu personeli, bir de fotoğraf sanatçısını ödüllendirmişsiniz, 9 kişi, 2 bin 943 üç liradan 26 bin 491 lira. Müdür ve uzman 2 kişi, 2 bin 919 liradan, 5 bin 839 lira. Toplamda 654 bin 36 lirayı ödül olarak dağıtmışsınız.

Şimdi, bu tablodan izleneceğine göre, toplam ödül tutarı 654 bin 36 lira. Değişik tutarlarda ödenen maddi ödüllerin en küçüğü 2 bin 919 lira, en yükseği de 12 bin 351 lira. 2020 yılı sonu itibarıyla, BOTAŞ'ta çalışan 2 bin 911 personelden 169'una madde ödül, 143'üne başarı belgesi, 2 bin 599 personele ‘Açın avuçlarınızı’ demişsiniz, açmışlar, ‘Yalayın’ demişsiniz, yalamışlar. Avuçlarını yalatmışsınız insanlara; hiç, bir kuruş katkınız olmamış.”

“HAKKANİYET, EŞİTLİK, LİYAKAT YOK”

Dağıtılan maddi ödüllerin etik kurallara, eşitlik ve hakkaniyet ölçüsüne göre verilmediğini savunan Atila Sertel, “Bu ödül önergesi böyle olunca bal tutan parmağını yalar gibi üst düzey yöneticiler, işte, kurumu yönetenler bir ödül önergesini, yönergesini hazırlamışlar, bunların içerisinde işçi yok, bunların içerisinde fiilen çalışan yok. Ödül komisyonunun kendi kendini ödüllendirdiği bir yapı var. Bu durum gerçekten etik değil, insan kendi kendini nasıl ödüllendirir? Böyle bir başarı hanesi hiç görülmedi. Ödül komisyonu kendi kendine ödül dağıtmış yani kimine 3 bin lira vermiş, kimine 12 bin lira vermiş, kimine 9 bin lira vermiş, kimine şu kadar vermiş, 2021 yılı içerisinde dağıtmış 654 bin lirayı, işçilere de demiş ki: ‘BOTAŞ işçileri, siz de artık nasıl geçinirseniz, geçinin; bizden size ödül yok.’ Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.