CHP'li Aydos'tan İmamoğlu'nu hedef alanlara tepki

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:28

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:28

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ardından CHP'de yeni Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu belirli gruplar tarafından hedef gösterilmeye başlandığına dikkat çeken CHP'li Hakkı Aydos, sosyal medyadaki hesaplar üzerinden yapılan bu saldırılara tepki göstererek parti ahlakını anımsattı. Aydos, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurup emanet ettiği, hepimizin paydaşı olduğu CHP önemli bir kurultayı alnının akıyla geride bırakmıştır. Partimiz, otoriter, 'ben dedim oldu' zihniyetli partilere nazaran tam bu bir demokrasi şöleni ile kurultayını yapmış ve delegelerin, örgütün iradesiyle ve vicdanıyla yeni genel başkanını, partide karar sahibi olacak kurullarını seçmiştir" dedi

'Haketmedikleri iftiralara maruz kalıyorlar'

Kurultay sonrasında belli grupların intikam hırsıyla parti ahlakına yakışmayacak işler içine girdiğinin altını çizen Aydos, 'Özellikle sosyal medyada troll hesaplarla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, hiç hak etmedikleri saldırılara, suçlamalara, iftiralara maruz bırakılıyor. İktidar mensuplarının dahi akıllarına gelmeyen bu çirkin girişimler ne partimizin ahlakıyla ne de etik değerleriyle uyuşuyor" dedi. Aydos, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlere kısa bir süre kala yapılan bu yıpratma girişimlerinin kimin işine yarayacağını, kimlerin hesaplarına uyacağını iyi bilmek ve ona göre hareket etmek gerekmekte. Unutulmamalıdır ki bu baba evi hepimizin evi. Türkiye'nin umuduBu çatıda hepimize yer var."







