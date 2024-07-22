CHP'li Aylin Nazlıaka ile Mahinur Göktaş görüşmesi başladı

CHP’nin Aile Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş görüşmesi 14.00'te başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:45
CHP'li Aylin Nazlıaka ile Mahinur Göktaş görüşmesi başladı
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TBMM 1. Nolu Kapıdan giriş yapan Nazlıaka, Nöbetçi Bakan Odası’nın önünde Bakan Göktaş tarafından karşılandı. Nazlıaka’ya görüşmede Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel eşlik etti. Nazlıaka, görüşmeye Bakan Göktaş’a sunmak üzere bir dosya götürdü. 

Nazlıaka’nın görüşme bitiminde açıklama yapması bekleniyor.


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