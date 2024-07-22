CHP'li Aylin Nazlıaka ile Mahinur Göktaş görüşmesi başladı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:45

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:45

TBMM 1. Nolu Kapıdan giriş yapan Nazlıaka, Nöbetçi Bakan Odası’nın önünde Bakan Göktaş tarafından karşılandı. Nazlıaka’ya görüşmede Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel eşlik etti. Nazlıaka, görüşmeye Bakan Göktaş’a sunmak üzere bir dosya götürdü.

Nazlıaka’nın görüşme bitiminde açıklama yapması bekleniyor.