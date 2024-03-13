'Mamak Belediye Başkanlığı' iddiası... Aylin Nazlıaka, Mansur Yavaş-Cengiz Topel Yıldırım görüşmesini anlattı: 'Teklif Yıldırım'dan geldi...'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:36

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım arasında süren 'adaylık' tartışmasıyla ilgili bahsi geçen görüşmeyi anlattı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı’nı istedi, biz de vermeyince oralar da Yavaş’ı karalıyor” dediği İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım, “Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim” demişti.

Görüşmenin tanığı olan CHP’li Aylin Nazlıaka ise Yıldırım'ı doğrulamadı.

NAZLIAKA: ADAY OLMAYI YILDIRIM İSTEDİ

Gazete Pencere'ye konuşan Nazlıaka'nın anlatımına göre, Cengiz Topel Yıldırım, daha İYİ Parti’den adaylığı söz konusu değilken Ömer Lütfü Avşar ile Yavaş’a görüşme talebini iletti.

Yavaş görüşmeye sıcak bakmadı. Sonra devreye CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka girdi. Topel ile birlikte Yavaş’ı ziyaret eden ve görüşmeye tanıklık eden isim olan Aylin Nazlıaka, “Cengiz Bey’in CHP’den aday olması için Özgür Bey ile de Mansur Bey ile de görüştük ama sonuç alınamadı” dedi.

Nazlıaka bu konuda talebin Cengiz Topel Yıldırım’dan geldiğini de söyledi. Yıldırım’ın açıklamalarını, Topel’in adaylığının CHP’de kabul görmemesine bağladı.

MANSUR YAVAŞ VE CENGİZ TOPEL YILDIRIM NE DEDİ?

Mansur Yavaş, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım’ın Mamak’tan aday olmak istediğini, adaylığı gerçekleşmediği için kendisine yönelik saldırgan tavırlar içinde olduğunu söylemişti.

Topel ise Yavaş'a yanıt vererek, “İYİ Parti’den aday olacağımın duyulması üzerine CHP genel başkanı Özgür Özel görüşmek için beni davet etti, bu adaylıktan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bunu engellemek için uğraştı. Bu uğraşının bir parçası olarak, beni siz davet ettiniz onun ricası üzerine sizinle görüşmeyi kabul ettim. Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim. Bunun üzerine, durduk yere Mamak Belediyesi konusunu siz açtınız ve atadan kalan arsanızı çocuklarınız arasında bölüştüren bir tavırla ‘Mamak’ı da Mesut’a verdim’ dediniz” ifadelerini kullandı.