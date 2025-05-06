CHP’li Bağcıoğlu hakkında ‘Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet’ suçundan iddianame hazırlandı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:48

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:48

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde subay andı okuyarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen Atatürkçü 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişti. Teğmenler hakkında öncesinde başlatılan disiplin soruşturmasına tepki gösteren CHP’nin Milli Savunma Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu bir Whatsapp grubunda protesto çağrısında bulunmuştu.

Çağrısını sosyal medya hesabından paylaşarak da duyurun Bağcıoğlu’na Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, emekli askerleri ve vatandaşları eyleme çağırdığı gerekçesiyle ''Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet'' ve ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet'' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

3 YILA KADAR HAPIS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcıoğlu hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan takipsizlik kararı verirken, Askeri Ceza Kanunu’nun 95’nci maddesinin 1/a fıkrasına göre iddianame hazırlandı. Söz konusu hükümde, “Hakkı ve görevi olmadığı halde askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında : a) Müzakere veya istişare için asker kişileri toplayan, kim olursa olsun 6 aydan 3 seneye kadar hapsolunur'' ifadeleri kullanıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "Sayın komutanlarım, değerli silah arkadaşlarım" ifadelerinin hem muvazzaf hem de emekli TSK personelini kapsayacak şekilde kullanıldığına dikkat çekilerek, Bağcıoğlu’nun bu paylaşımıyla silahlı kuvvetler mensuplarını da kapsayan bir çağrıda bulunduğu ve bu yolla üzerine atılı suçu işlediği ileri sürüldü.

İZMİR’E GÖNDERİLDİ

Bağcıoğlu hakkında hazırlanan iddianame Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak “yetkisizlik” kararı verilerek, dosya İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’ni gönderildi. İlk duruşmanın 8 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.