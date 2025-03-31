CHP'li Bağcıoğlu'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 'fotoğraf' tepkisi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 22:57

Güncelleme: 31.03.2025 - 22:57

CHP Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kıbrıs Barış Harekatının 50’inci Yılı anısına hazırlanan albümü işaret ederek bir Kıbrıs şehidi Necati Gürkaya'nın fotoğrafının yanlış olduğunu aktardı.

Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na çağrıda bulunarak hatanın düzeltilmesini talep etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bağcıoğlu, şunları söyledi:

''Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Kıbrıs Barış Harekatının 50’inci Yılı anısına hazırlanan albümü kontrol edin.

TCG Kocatepe şehitlerine ilişkin bilgilerde, 168’inci sayfada şehidimiz Necati Gürkaya’nın fotoğrafı yanlıştır.

Sayıları 54 olan çok kıymetli TCG Kocatepe şehitlerimizin fotoğrafını bile doğru bir şekilde gösterememek en başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sonra hepimizin ayıbıdır.

Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehit ve ailesine saygısızlık yapmayın ''