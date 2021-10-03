CHP’li Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED raporundaki usulsüzlüklerden bihaber olduğuna kim inanır?

03 Ekim 2021 Pazar, 13:45

Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sayıştay 2020 Yılı Denetim Raporu’nu değerlendirdi. Bakan, Sayıştay’ın, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarındaki usulsüzlük tespitleri nedeniyle bakanlığa tepki gösterdi.

Bakan’ın yazılı açıklaması şöyle:

"ÇED PROJE BEDELLERİNİ DÜŞÜK GÖSTEREN İŞLETMELERİN PARA CEZALARI DÜŞÜK HESAPLANMIŞ"

“ÇED ile ilgili usulsüzlükler zinciri, bir kez daha kanıtlandı ve kayıt altına alındı. ÇED raporu ya da proje tanıtım dosyası hazırlaması gereken bazı işletmeler, bu belgeleri hazırlamamak için kapasitelerini olması gerekenden düşük göstermiş. Bitişik ada-parsel üzerinde yer alan işletmeler, ÇED sürecinde kapsam dışı kalabilmek için, normalde tek işletme olmasına rağmen iki farklı işletmeymiş gibi başvuru yapmış; böylece Yönetmelik’te yer alan sınır değerlerin altında kalmış. ÇED proje bedellerini düşük gösteren işletmelere Çevre Kanunu kapsamında kesilen idari para cezaları da olması gerekenden düşük hesaplanmış böylece.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN USULSÜZLÜKTEN BİHABER OLDUĞUNA KİM İNANIR"

Şeffaf bir şekilde paylaşıldığı iddia edilen ÇED kararlarına ilişkin bilgilere de doğru şekilde ulaşılamadığı tespit etmiş. Düşünebiliyor musunuz; verilen ÇED kararlarını kamuoyuyla paylaşırken dahi karartma yapılıyor. Ya hiç paylaşmıyorlar ya da göstermelik bir şeyler paylaşıyorlar ama o da yalan dolan. Böyle görev yapamaz, böyle devlet yönetemezsiniz.

Çevre talanları basının ve sosyal medyanın gündeminden düşmezken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu usulsüzlüklerden bihaber olduğuna kim inanır? Soruyoruz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denetim mekanizmalarını neden işletmiyor? Denetim yapmayan ya da yaptırmayan kim? Hesabı verilmeli. ÇED sürecinin işlevsizleştirildiği, ÇED raporlarının tamamen bilimsel özelliğini kaybederek sadece ‘ufak bir formaliteyi’ yerine getirmekten ibaret hale geldiği, bir kez daha kanıtlanmıştır.”