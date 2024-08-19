CHP'li Bakan 'koruma ordusu istedi' iddiasına yanıt verdi: 'Yüksek risk altında olduğum...'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 19.08.2024 - 12:50

Gazeteci Levent Gültekin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın İçişleri Bakanlığı'nda koruma ordusu talep ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Murat Bakan şu ifadeleri kullandı:

"BAŞVURUM OLMAMIŞTIR"

"Yanlış ve haksız bir yorumu düzeltmek gereği hasıl olmuştur.

İçişleri Bakanlığına, 'Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin' diye bir başvurum olmamıştır.

İstihbarat kaynaklarından bize gelen gayri resmi bilgi çerçevesinde, yüksek risk altında olduğum ifade edildiğinden ve konuyu danıştığım emniyet mensuplarının tamamının bu bilgiyi ciddiye almam gerektiği yönündeki uyarıları üzerine, 30 Temmuz 2024 tarihinde İzmir Valiliğine 'bir yakın koruma' başvurum olmuş, o başvuru da henüz neticelenmemiştir."