CHP'li Bakan’dan seçim gecesi uyarısı: Başka provokasyonlar olabilir

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:26

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı sonrası CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Erzurum’da olan benzer provokasyonların olacağını yönelik duyumlar aldığını söyledi.

Sorumluların yetkilerini kullanmadığını belirten Bakan, “ Vatandaşın yaralandığı, elinde Türk bayrağı olan çocuk, yaşlı kadın taşla yaralanmış. Yapması gereken önce Vali ve ardından İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlatması gerekirdi. Ama, Bakan’ın açıklamasına bakıyorsun saldırıya uğrayanları provoke ettiğine yönelik bir açıklama yapıyor. Bu organize bir provokasyon. Bunun arkasında kim var. Bu insanları buraya getiren kim?” diye konuştu.

“UTANÇ DUYDUK”

Olay günü görev yapan polislerden mesaj aldıklarını ve polislerin zor durumda kaldıklarını beyan ettiklerini anlatan CHP’li Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “olis memurları, “ Biz utanç duyduk” diyerek mesaj attı. ‘Vasıfsız ve partizan yöneticilerin davranışlarından dolayı bizi sorumlu tutmayın’ diyor. Polis, çaresizliğini anlatıyor, ama bu polisin oradaki sorumluluğunu azaltmaz. Polis, kanunsuz emirleri uygulamayacak ve sorumluluğunuz ne ise onu yerine getirecek’ polis memurlarına bunları söyledim.”

“HİZBULLAH İLE ORGANİK İLİŞKİSİ OLAN ŞAHSI...”

AKP’nin kaybedeceğini anladığı için her türlü yola başvurduğunu da sözlerine ekleyen Bakan, “Kamuoyu araştırmaları AKP’nin seçimi kaybedeceğini gösteriyor. Seçimi kaybettiğini gören iktidarın giderek saldırganlaştığını görüyoruz. Kendi varlığını korumayı ülkenin bir beka meselesi olarak topluma sunuyor. AKP’nin ve Erdoğan'ın varlığı devam etmesi Türkiye’nin beka meselesi değildir. Bunun kim söylüyor. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, “Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyor. Mustafa Kemal Atatürk, ben ölsem de bu ülke devam edecek derken Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kaybetmesi nasıl bir Türkiye için beka sorunu olur. Bunlar Hizbullah ile organik ilişkisi olan şahsı listesine alan bir siyasi partinin Türkiye’nin bekası bizimle olur demesi inandırıcı’ değil” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEDE KUTUPLAŞMA DEVAM ETSİN İSTİYORLAR”

Son hafta yeri provokatif eylemler olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Bakan, “Bu tip provokasyonlar olacaktır. Biz adaleti, ekonomiyi konuşmamız gerek. Bunlar ülkeyi terörize ederek, provokasyonlar yaparak gerçeklerin konuşulmasını istemiyor. Ülkede kutuplaşma devam etsin istiyorlar. Kutuplaşma üzerinden siyaset yaparak sağ seçmeni tutmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmemek gerek. Onların kutuplaşma ve öfke diline karşı sevgi, barış ve kardeşliği savunup siyaset üretmeye devam edeceğiz.

14 MAYIS UYARISI

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “14 Mayıs gecesi sokağa çıkmayın” çağrısının dikkate alınması gerektiğini de belirten Murat Bakan, “14 Mayıs gecesi bunlar her şeyi yapabilir. Çatışma olmadan Türkiye’nin yumuşak geçiş ile iktidar değişimin olması gerektiğini inanıyorum. Kendileri nasıl devraldılarsa o şekilde devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yapılan her şey yapabileceklerini de gösteriyor. Sakin, sükunetle seçim olmalı . İktidar değişecek ve bunların provokasyonlara meydan vermemek lazım. 14 mayıs akşamı ise genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun uyarısını dikkate almaya çağırıyorum” dedi.