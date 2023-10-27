CHP’li Bakırlıoğlu: 2024 bütçesi, vergi bütçesi!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:58

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, komisyonda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini görüşülmeye başladığını ve yeni vergi zamlarının yapılacağını duyurdur.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde vergi gelirlerinin GSYH’ya oranının yüzde 18’e çıkacağını aktaran CHP’li Bakırlıoğlu, “Oysa 2022 yılında bu oran yüzde 15,7 idi. Toplanacak vergilerde, kazançtan alınan vergi gelirleri oranı düşerken, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artacak olması vergi yükünün vatandaşın sırtına yükleneceğini gösteriyor. Çünkü seçimlerden sonra vergi oranlarında ciddi artışlar oldu. KDV, ÖTV vergileri artırıldı. Bütçe teklifine baktığımızda 2022 yılında KDV gelirleri toplam vergi gelirlerinin yüzde 7,4’ü iken, 2024 yılında bu oranın 11,2’e çıkması hedefleniyor. ÖTV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının 2024 yılında yüzde 19 olması bekleniyor” diye konuştu.

“AZ KAZANANDAN ÇOK VERGİ”

“Vergide adalet dediğimiz zaman çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması esastır” diye sözlerini sürdüren Bakırlıoğlu, “Ancak görüyoruz ki bu bütçe ile hükümet az kazanandan çok vergi alma yolunu seçmiş. Tabi dolaylı vergi gelirlerindeki bu artışlar aklımıza yılbaşından sonra yeni vergi düzenlemeleri mi yapılacak, yine ÖTV oranları, maktu vergiler mi artacak sorusunu getiriyor” ifadelerini kullandı.

"AKARYAKITA YENİ VERGİ ZAMLARI MI GELECEK?"

Temmuz ayında kanun değişikliğiyle Cumhurbaşkanına maktu vergileri beş katına kadar artırma yetkisi verildiğini hatırlatan CHP’li vekil, “Cumhurbaşkanı kararıyla; akaryakıttan alınan ÖTV oranı artmış ve bir gecede benzine ve mazota 6 lira zam gelmişti. Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki artışla seçimden bu yana fiyatlar iki katına çıktı. Bütçe içindeki dolaylı vergi gelirlerinde yaşanacak artışa baktığımızda, yılbaşından sonra mazota, benzine, sigaraya, alkollü içeceklere yeni vergi zamları gelecek gibi görünüyor” dedi.

“VERGİYİ YOKSULLAR ÖDÜYOR”

Ülkede toplanan vergilerin yüzde 70’inin dolaylı vergiler olduğunu aktaran Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Vergi yükü adaletli şekilde dağılmayacak. Çünkü vergi gelirleri içinde kurumlar vergisinin payı azalırken, ÖTV ve KDV gelirlerinin payı artıyor. Kurumlar vergisi kazançtan alınan, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler ise tüm yurttaşların eşit ödediği vergiler. İktidar temsilcileri verginin tabana yayılmasından bahsediyorlar, anlaşılan tam anlamıyla “tabana” yayacaklar. Bütün yükü en az gelire sahip kesimin sırtına yükleyecekler. Her zaman olduğu gibi dolaylı vergilerle bütçeye gelir sağlayacaklar” şeklinde konuştu.

“VERGİDE ADALET SAĞLANMALI”

Devlet harcamalarına eşit değil, adaletli şekilde katılımın sağlanması gerektiğini vurgulayan CHP’li Bakırlıoğlu, “Çünkü ülkedeki en yoksul yüzde 20’lik kesim milli gelirden yüzde 6 pay alırken, en zengin yüzde 20’lik kesim yüzde 47 pay alıyor. Bu ülkede şu an itibarıyla, millî gelirin yüzde 30 ’unu ücretliler, emekçiler yani emek kesimi alırken, yüzde 70’ini de sermaye almakta. O zaman dağılımın da bu şekilde olması lazım, bu maliyetin dağılımında hakkaniyet istiyorsak, adalet istiyorsak bu şekilde olması lazım. Anayasamızda ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır’ denilmektedir. O zaman harcamalara katılımda kazançlara göre olmalı. Zengin daha fazla, fakir daha az katılmalı. Ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliği ortada iken dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına yüklenmesi doğru bir yaklaşım değildir” sözlerini kullandı.

“VERGİ HARCAMALARI AZALTILMALI”

En önemli sorunların başında vergi toplamak geldiğini akataran CHP’li vekil, “Vergilerin harcanması da ayrı bir sorun. Orta Vadeli Planda bu konuya değinilmiş. Vergi harcaması dediğimiz kavram devletin almaktan vazgeçtiği vergileri ifade ediyor. 2023 yılında bu rakam 994 milyar lira 2024 yılı bütçesinde devletin almaktan vazgeçtiği vergi toplamının 1 trilyon 228 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Bunun içerisinde asgari ücret üzerinden alınmayan gelir vergisi de var. Bu olması gereken bir durum. Yine 2024 yılında 1 trilyon 275 milyar lira kurumlar vergisi toplamayı hedefliyoruz, buna karşın istisna ve diğer nedenlerle vazgeçilen kurumlar vergisi miktarı 657 milyar lira. 2023 yılında vazgeçilen kurumlar vergisi toplamı 280 milyar liraydı. Yüzde 134 artışla 657 milyar liraya çıkacak. Bu durum vergi adaletsizliğinin önemli bir göstergesi Çünkü vazgeçilen her vergi toplumun farklı kesimlerinin vergi yükünün artmasına neden oluyor” dedi.