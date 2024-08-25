CHP’li Bakırlıoğlu’ndan çiftçilerin borçları için iktidara çağrı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Çiftçiler artan üretim maliyetlerinin sonucu oluşan borçları nedeniyle yaptığı eylemleriin sürdürüyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar ilçesi Sarıçalı Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya geldi. Bakıroğlu, üreticilerin kendisine “Dekarda en az 30 bin lira zararım var. Para etmediğinden ürünü toplatamıyoruz, hepsi tarlada kaldı, bitiğiz” gibi ifadelerle sıkıntılarını anlattığını söyledi. Bakırlıoğlu, “Çiftçilerimizin 700 milyar lira olan borcu ödenmez. 700 milyar liralık toplam borcun 550 milyar lirası kamu bankalarına, 150 milyar lirası ise özel bankalara yapılmış borç. Yıllardan beri iktidarı uyarıyoruz; bu borcun buraya kadar gelmemesi lazımdı. İktidara sesleniyoruz: Derhal çiftçinin kamu ve özel bankalara olan borçları yapılandırılmalı. Bir iki yıllık da değil, en az 5 yıla bölünüp; faizsiz yapılandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ancak sadece borcu yapılandırmanın yetmeyeceğini söyleyen Bakırlıoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Ayrıca çiftçilerimize önümüzdeki sene yeniden üretime katkı sağlayabilmeleri için ucuz faizli kredi verilmesi lazım ki önümüzdeki sene bu tarlalar boş kalmasın. Şu an çiftçilerimiz Ziraat Bankası’na gidip; borçlarımız ödeyemeyeceğim dediğinde yüzde 50 faizle borçları bir yıl öteleniyor. Bu faiz oranlarıyla çiftçilerin önümüzdeki yılda bu borçları ödeme şansı yok. Bu konu memleket meselesidir. Önümüzdeki sene böyle giderse salçayı ithal etmek zorunda kalacağız çünkü bu çiftçi artık üretmeyecek, üretemeyecek."

İNCİRDE FİYAT DÜŞÜRÜLMESİNE TEPKİ



Bursa’nın Gündoğdu köyünde üreticiler incir alım fiyatlarının düşüklüğünden dert yandı. Emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen üretici Altan Turhan, incirlerini alan tüccarların bir gecede fiyat belirleyerek fiyat düşürdüğünü, inciri değerinin altında aldığını belirterek üretici arkadaşlarına seslendi. Turhan “Ya birlikte olacağız, ya hiç olacağız” dedi.

