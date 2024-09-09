CHP'li Bankoğlu: 'Ders zili yerine çocukların karnı zil çalıyor'

CHP’li Aysu Bankoğlu : “Ne yazık ki çok ağır, çok kasvetli bir eğitim yılı başlıyor. 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizde bile öğrenciler ve aileleri bu kadar acıklı bir tablo yaşamamıştır. AKP, 23 yıldır sistemli olarak eğitimin içini boşaltan, niteliksiz, çağdaşlıktan uzak, 18 kez değiştirdiği müfredatla hem öğrencisini hem öğretmenini değersizleştiren bir zihniyettir. Ülkemize verdikleri hasarı yaşadığımız ve kuşaklar boyu yaşayacağımız sonuçlar çok tehlikeli bir noktadadır.” dedi.

HÜKÜMET EĞİTİM HAKKINI “LÜKS” SINIFINA SOKMUŞTUR

Bankoğlu’nun açıklamasında şunlar yer aldı:

“Anayasamızın 42. Maddesinde ‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Devletin başta gelen ödevlerindendir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.’ hükmü yer almaktadır. Yasa çok net, çok açık. Kanun, nizam, Anayasa tanımayan, hele ki bu ucube yönetim sistemiyle her şeyi istediği gibi eğip büken hükümet eğitim gibi temel bir hakkı “lüks” sınıfına sokmuştur.”

OKULDA BİR ÖĞÜN YEMEĞE PARA BULAMAYANLAR, YAZLIK KIŞLIK SARAYLARA PARA BULUYOR

“Bugün devlet okullarındaki eğitimin niteliği ortadadır. Özel okulların fiyatı ev, araba fiyatları ile yarışmaktadır. Devlet okullarında dahi kayıtlar sırasında istenilen paralar milletin belini bükmektedir. Formadan kırtasiyeye, servisten beslenmeye kadar çocukların ihtiyacını karşılamak mucizeye dönmüştür. Okulda bir öğün yemek ya da hiç değilse ilk öğretimde süt verilmesini bile programına almayan israf şampiyonu hükümet, saraylara, uçak filolarıyla kıta aşırı gezmelere, gösterişli toplantılara para buluyor. Çankaya Köşkü’ne sığamayan ve yaklaşık 5 milyara bin odalı saray yaptıran, ağaçları kesip köylüleri yerinden yurdundan edip 725 milyona yazlık saray yaptıran, bütün eleştirilere rağmen bir de Ahlat’a 1 milyar 220 milyona kışlık saray yaptıranlar mı milletini düşünüyor? Hadi oradan! 18 ay önce Maraş’ta yaşanan deprem sonrası insanlar hâlâ çadırlarda yaşıyorken, çocuklar okulsuzken, günde bir öğün yemek yemenin mucizeye döndüğü bir ülkenin cumhurbaşkanı sefa sürmeye devam ediyor. Bir kap çorba, bir bardak süt ya da bir su bile vermekten aciz, umursamaz bir tavır var.”

TÜRKİYE ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA DA BİRİNCİ

“Bartın Merkez’de, ilçe ve köylerde gezerken okulların açılacak olmasını ne ailelerin ne de çocukların sevinçle karşıladığını görmedim. Çocuğuna yeni bir ayakkabıyı, formasını veya kitaplarını alamayan veya zorlanan aileler olurdu ama artık üç ailenin ikisi kara kara düşünüyor. Bu tablo AKP hükümetine ait. Yaptıklarını başarı diye görenlere sözüm yok, bu kör partizanlığın sonu çocukları aç, yetersiz beslenmeye bağlı bodur, zayıf ya da ekmek makarna ile beslenmekten şişman. Yumurta, et, süt tüketememekten dolayı öğrenme güçlüğü içinde. Bunun adı derin yoksulluk. OECD ülkeleri içinde çocuk yoksulluğunda da Türkiye birinci. Ne yazık ki ülkemiz her alanda olduğu gibi bu konuda da en kötüler içinde.”

HALKININ AKLINI KÜÇÜMSEYEN BİR HÜKÜMET VAR

“Siyasetten bağımsız olarak herkes elini vicdanına koysun ve bunu yorumlasın. Örneğin şu cümleler kime ait olabilir? ‘Okulda öğle yemeği veriliyorsa, yemeklerinizi okul yemekhanesinde yiyerek daha dengeli ve sağlıklı beslenebilirsiniz. Okulda öğle yemeği verilemiyorsa, okula götüreceğiniz beslenme çantasını da aynı şekilde 4 besin grubunda bulunan besinlerden seçerek hazırlayabilirsiniz. Ekmek arasına yumurta, peynir, iyi pişmiş köfte, haşlanmış tavuk ya da et koyabilirsiniz. Bunların yanına fındık, ceviz gibi kuruyemişlerin eklenmesi, enerji, protein ve mineral alımınıza destek olur.’ Bu tavsiyeyi Sağlık Bakanlığı 28 Ağustos’ta verdi. ‘Halkının aklını bu kadar küçümseyen, utanmadan çekinmeden bunları söyleyen sanki iktidara birkaç ay önce gelmişler gibi bir rahatlık içinde olan 23 yıllık paslı bir hükümet. Tarihinin en ağır ekonomik buhranını yaşayan ülkemizde, insanların simit alırken bile düşündüğü bir ortamda, okullar açılmadan öğrenciler için kuruyemiş, köfte filan önerdi. Haklılar tabii, hatırlarsanız Cumhurbaşkanı çiftçilerimize her gece yatmadan manda yoğurdu, kestane balı ve Medine hurması yemelerini tavsiye etmişti. Gelin görün ki Türkiye’de artık okullar açılırken ders zili yerine çocukların karnı zil çalıyor. Üniversiteli öğrenciler de ve ne yazık ki ailelerin de karnı doymuyor.’”

Bankoğlu eleştirilerini sürdürürken Bartın özelinde önemli konulara dikkat çekti. TBMM’nin tatile girmesi ardından Bartın ve çevresinde incelemelerine ve temaslarına ağırlık veren Bankoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Millî Eğitim Bakanlığı’nı Ağustos böceğine benzetti. Bankoğlu “Öğrenciliğimizde ödevlerini zamanında yapmak ve çalışkan olmak konusunda ders veren herkesin bildiği bir hikaye