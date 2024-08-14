CHP'li Barut: ‘İktidarın çiftçilere 320 milyar borcu var’
İktidarın üretimi ikinci plana atan tarım politikası çiftçiyi mağdur etmeye devam ediyor. Cumhuriyet’e konuşan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, iktidarın kendi çıkardığı Tarım Kanunu’na bile uymadığına dikkat çekti.
Barut, “Tarımda ocaklar sönerken, ürünler para etmezken ve girdi maliyetleri katlanarak artıp üretici feryat ederken iktidar anayasal görevini bile yapmıyor. Anayasaya uymayarak suç işliyorlar” dedi.
2006’da çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre milli gelirin en az yüzde 1’inin tarımsal destek olarak üreticilere verilmek zorunda olduğunu belirten Barut, “2024 yılı için tarım bütçesindeki desteklemelerin tutarı 91.5 milyar lira olarak açıklandı. Kanuna göre 412 milyar lira tarıma destek verilmesi gerekiyordu. Başka bir ifadeyle çiftçiye 320 milyar lira borçları var” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Yuvama dönüyorum’ diyerek açıkladı
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- Eksi netle istediği bölüme yerleşti!
- 15 başkan, 2 vekil AKP'ye geçiyor!
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- Erbakan'ın suçlamasına Çelik'ten yanıt!
- En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
- Milli yıldız seçimini yaptı!
- Dehşet saçan saldırgan için karar