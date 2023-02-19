CHP'li Başarır AKP’nin 2018 seçim beyannamesindeki ayrıntıya dikkat çekti: 'Felaket yazılmış'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:31

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:02

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkım yarattı. Resmi verilere göre can kaybı 40 bin 689'ya yükseldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde imar barışıyla ilgili düzenlemelerini ortaya koyarak eleştirilerde bulundu.

AKP iktidarında toplamda 8 kere imar affı getirildiğini ifade eden CHP’li Başarır, “AKP’nin 2018 seçim beyannamesinin imar başlıklı bölümünü tüm vatandaşlarımızın okumasını rica ediyorum. İmar barışında ne diyor bakalım? Yapı kayıt belgesiyle imar barışını sağlayacağız diyorlar. Devamında da imarsız ya da imara uygun yapılmamış binalara yapı kayıt belgesi vereceğiz diyor. 2018 seçim beyannamesi bu. Aslında felaket seçim beyannamesinde yazılmış” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na Elâzığ depreminden sonra yapı kayıt belgesi ile ilgili sorular sorduklarını belirten CHP’li Başarır, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na, yapı kayıt belgesi verirken binaların depreme dayanıklı olup olmadığını incelediniz mi dedik. Bakan bize vermiş olduğu cevapta böyle bir şey aramadık, böyle bir kayıt sistemimiz yok dedi. Yani imar barışından dolayı yapı kayıt belgesi verirken o binanın depreme uygunluğuna bakmamışlar. Ne yazık ki Hatay’da 56 bin 464, Kahramanmaraş’ta 39 bin, 58 Malatya’da 22 bin 299 yapı kayıt belgesi verilmiş. Seçim beyannamesinde utanmadan sıkılmadan bunu belirtmişler" sözlerini dile getirdi.

"BAKAN BU CEVAPTAN UTANMIYORSA..."

İmar barışına konu olmayacak yapıların kanunda açıkça düzenlenmediğini ifade eden CHP’li Başarır, “Biz en azından afet riski bulunan konutlara imar barışı getirmeyin dedik ama dinlemediler. Buradan anlıyoruz ki afet riski taşıyan konutları da imar barışı kapsamına aldılar ve bu konutlara da yapı kayıt belgesi verdiler. Üstüne üstlük depreme yönelik bütün sorumluluğu yapı malikine yüklediler ve kendilerini aklamaya çalıştılar. Bakın bugün durum bu haldeyken bakan hala bu koltukta oturuyor. Ne yazık, on binlerce yurttaşımız vefat etti, on binlerce binamız yıkıldı ama sadece 2 istifamız var Türkiye’de. Sadece 2 sunucu istifa etti. Bakan bana vermiş olduğu bu cevaptan utanmıyorsa benim söyleyecek hiçbir şeyim yok” dedi.