CHP'li Başarır: Türkiye'yi seçim kurtarır

Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:50

Güncelleme: 23.09.2024 - 14:50

CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin gündemine ilişkin haftalık olağan değerlendirmesini İzmir’de yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret eden ve ardından basın toplantısını gerçekleştiren Başarır, Ümraniye’de saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren polis memuruna rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Başarır, “Sokaklarımız Teksas gibi… Organize suçlar endeksinde Avrupa’da birinci sırdayız. 2023 yılında 3 bin 773 silahlı olay yaşandı. Günde silahlı olaylarda 6 vatandaşımız ölüyor. İçişleri Bakanı şiddet sorularına sus diye cevap veriyor, hayır susmayacağız. Türkiye’nin her ilinde vahim olaylar oluyor, insanlar silaha çok kolay erişiyor, Bakan ve iktidar buna seyirci kalıyor. İstanbul’un göbeğinde bir kadın polis bir suç makinesi tarafından öldürülüyor” dedi.

“BİR GRUP TEFECİYE ÜLKENİN GELECEĞİ ÖDENMİŞ”

Ülke felakete doğru gidiyor. Hazinenin iç ve dış borçları 232 milyar arttı bir önceki aya göre. Toplam borcumuz 8 trilyon 338 milyar. Göreve geldiklerinden bugüne toplam 8.3 trilyon borç, bunun 8.1 trilyonu AKP döneminde yapılmış. Faiz ödemeleri dünyanın birçok ekonomisinde küçük yer tutarken bizde en büyük kalem. 2003 – 2024 yılları arasında 577 milyar 803 milyon dolar faiz ödemişiz. Türkiye’nin geleceği bir grup tefeciye faizciye ödenmiş.

"ENFLASYONDA DÜNYADA 1'NCİ SIRADAYIZ”

Ekonomi bu haldeyken halka tasarruf diyen Cumhurbaşkanı tam bir sefa içinde. Gıda enflasyonunda dünyada birinci sıradayız. Ortalama çalışma süresi en yüksek ülkelerdeniz, milli, gelirde 17. Sıradayız. 2023 seçim beyannamesinde ekonomide ilk 10’da olacağız dedi, 17. Sıradayız. Bunlar hiç utanmıyor. Yoksulluk oranı yüzde 14 ama gerçekte yüzde 30. Hal böyleyken beyefendi sarayında 1 milyar 582 milyon ihale yapmış. Çok merak ediyorum yol yapıyor musun, okul, köprü yapıyor musun? Bunlar sadece sarayının masrafları.

“SUÇ İŞLEYEN HESAP VERECEK”

2024 yılında; 2 milyar 692 milyonluk 1 yılda mal ve hizmet almış. Ben soruyorum, ne aldın? Sosyal medya trollerine mi harcadın, havuz medyasına mı harcadın? Bir parça demokrasiyle yönetilen ülkede böyle bir harcama yapılmaz. Ülkede gerçekleri söyleyenleri, saldırtacaksın ve buna milyarlar harcayacaksın. Bu bir suç ve bu suçu işleyenler hesap verecek.

“BAKAN SUCUK PARTİSİ YAPIYOR”

Gençlik ve Spor Bakanı sucuk partisi yapıyor. Milyonlarca çocuk sucuk nedir bilmiyor, bunlar utanmadan sıkılmadan parti yapıyor. Milli Eğitim Bakanı okullarda temizlik görevlisi, deterjan yok ama bu beyefendi tarikatlarla STK adı altında sözleşme imzalıyor. Temizlik işçileriyle ve temizlik malzemesi firmalarıyla sözleşme yap, okullarda hastalık türemesin.

“İLK KEZ OKULLARI TEMİZLEYEMECEK HALE GELDİK”

Tarım Bakanı yalan söylüyor, Adalet Bakanı Narin olayında, olayı gizleyen milletvekilini koruyor. Bugün polis öldürülüyor, İçişleri Bakanı Narin sorulduğunda sus diyor. Susmayacak kimse. Aileler bizi arıyor, çocuklarımız salgın hastalıklarla karşı karşıya. Cumhuriyet tarihinde ilk kez okulları temizlemeyecek hale geldi.

4 ÇOCUKTAN 1'İNE YATAK YOK

Kaç öğrenci barınıyor 987 bin, oran ne; yüzde 23! 4 çocuktan birine yatak veremeyecek durumdayız. Sayın bakan bu durumu biliyordunuz, yatak sayısını yüzde 3 bile artırmadınız! Bu çocuklar tarikatların eline ya da sokağa kalıyor. Ya da okula gidemiyor.

“SAYIŞTAY’IN RAPORU SANSÜRLÜ”

Sayıştay devletin harcamalarının röntgenini çeker, meclise verir. Meclis ona göre 2025 bütçesini yapar. Üzülerek söylüyorum, günden güne bu röntgen kararmakta. Harcamalar artarken rapor sayfaları azalmış. Sayıştay suç işliyor. Meclis toplam bütçede harcanan kalemleri bilmiyor, kim ihale almış, nereye harcanmış? Sayıştay gizli, kapaklı, sansürlü rapor veriyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Beyefendinin bütçesinde 1 trilyon 300 milyar açıklaması yok, o para nerede, nereye harcanmış! Bu meclise gelecek, gelmezse suç işlenir ve bütçenin yapılmasının bir anlamı olmaz. Yurt sorunu biter, okullardaki temizlik sorunu biter. Bu para nereye harcanmış!

“TÜRKİYE'Yİ SEÇİM KURTARIR”

Utanın artık utanın, ben utanç duyuyorum.. Meclis başkanı ne yapacak, merak ediyoruz. Yönetilemeyen bir ülke var. Bütçenin hesabını soramadığımız bir Türkiye var. Türkiye soyuluyor, parası bir grup tefeciye verilmiş. 2026’ya kadar 35 milyar dolar ödeyeceğiz garantili kamu projelerine. 700 milyar dolara yakın para Türkiye’nin geleceği demek. Türkiye’yi seçim kurtarır. Sefaleti, hukuksuzluğu, adaletsizliği bir seçim kurtarır. Geçim yok seçim olmalı. Bu kirlilikle mücadele edecek yeni bir yönetim olmalı.

"KÖRFEZDEKİ DURUM İZMİR'E YAKIŞMIYIOR"

Başarır İzmir’de yaşanan körfez kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili de açıklamada bulunarak, “İzmir Türkiye’nin, Ege’nin, Avrupa’nın en önemli şehirlerinden, gözbebeğimiz bizim. Körfezdeki durum İzmir’e yakışmıyor, İzmir halkı bunu hak etmiyor. Bakanlık ve belediyeler bu sorunu el ele vererek çözmek zorundalar. Gerçekten önemli bir sorun. Bu konuda genel başkanımız da belediye başkanlarıyla görüşüyor. Sadece balık ölümleri değil o koku giderilmelidir. Uzun zamandır biriken bir sorun. Ben hiçbir zaman tek taraflı bakmam; geçmiş dönem belediye başkanlarımızda da ihmal vardır ama bu dönem hep birlikte İzmir’in körfez sorununu çözeceğiz. Orası eskiden olduğu gibi tertemiz kokacak” dedi./ İZMİR