CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan savunma verdi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:32

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 18:32

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu'na yazılı savunma verdi.

BAŞARIR'DAN TEK CÜMLELİK "SAVUNMA"

CHP'Lİ Başarır, Hazırlık Komisyonu’na üzerinde sadece “Size savunma vermiyorum” cümlesinin yer aldığı yazılı dilekçesini iletti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu, geçen hafta 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar da sözlü savunma yapabilmeleri konusunda karar alındığını tebliğ etmişti.

Hazırlık Komisyonu’nun çalışma takviminde yarın Türkkan ve Başarır için “sözlü savunmaların alınması” gündemi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama'dan fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.