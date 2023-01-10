Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan için hazırlanan fezlekeye tepki

Yayınlanma: 10.01.2023 - 22:27

Güncelleme: 10.01.2023 - 22:27

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak’ta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ fezlekelerini görüşecek.

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren’e hakaret eden ve daha sonra özür dileyen Türkkan hakkında da ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Her iki ismin fezlekeleri de komisyonda bekleyen çok sayıdaki fezlekenin önüne çekilerek ele alınacak.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Türkkan ve Başarır’ın dokunulmaz dosyalarının görüşüleceği, TBMM Anayasa-Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇOK SERT 'FEZLEKE' TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından söz konusu hamleye tepki gösterdi.

İmamoğlu, ''İktidar, iki bine yakın dokunulmazlık fezlekesi içinden sadece CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Lütfü Türkkan’ın dosyalarını yarın TBMM komisyonu gündemine taşıyor. Bu, sürdürülen muhalefeti sindirme operasyonunun son halkasıdır'' ifadelerini kullandı.

İktidar, iki bine yakın dokunulmazlık fezlekesi içinden sadece CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Lütfü Türkkan’ın dosyalarını yarın TBMM komisyonu gündemine taşıyor. Bu, sürdürülen muhalefeti sindirme operasyonunun son halkasıdır. @alimahir @LutfuTurkkan — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 10, 2023

NE OLMUŞTU?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı mahkemede yaptığı konuşma sebebiyle, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında da asker yakınını kaybeden bir kişiye hakaret etmesi sebebiyle soruşturma açılmış, iki milletvekilinin haklarındaki fezlekeler TBMM’ye gönderilmişti.