CHP'li Başarır'dan Meclis'te AKP'ye zor soru: 'Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?'

Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:50

Güncelleme: 05.06.2024 - 00:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda da gündem Hakkari'ye kayyum atanmasıydı.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hakkari halkının iki ay önce YSK tarafından izin verilen adayı yüzde 49 oyla belediye başkanı seçtiğini belirterek yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

“BU FAŞİZMDİR!”

"Şimdi 'Terör suçlusu olabilir' diyorsun. Masumiyet karinesine tamamen aykırı" ifadesini kullanan Başarır şunları söyledi:

"Bu kadar muğlak bir durumda meclisini de 'terör örgütüyle iltisaklı ve suçlu' ilan ediyorsun, oradan birini seçme hakkını bile vermiyorsun. Bir parça demokrasiyle yönetilen ülkelerde kayyum faşizmdir."

"HERKES BİLİYOR Kİ O BELEDİYE BAŞKANLARININ 'FETÖ'YLE İLİŞKİSİ VARDI"

İstanbul, Ankara ve Balıkesir'in eski büyükşehir belediye başkanlarının 'FETÖ'yle iltisaklı olduğu için istifa ettirildiğini söyleyen Başarır şöyle devam etti:

"Herkes biliyor ki o belediye başkanlarının 'FETÖ'yle ilişkisi vardı. Ve artık gruplarının da midesi kaldırmıyordu. İstifa ettirdiler. Sana böyle bir demokrasi, başka parti olunca böyle bir demokrasi.

Niye onlara kayyum atanmadı. Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız? FETÖ'nün olimpiyatlarının bangır bangır çağrısını yapıyordu. Samanyolu TV'ye Zaman gazetesine 15 Temmuz'dan sonra para yatırıyordu. İşte bunun adı bir demokrasi falan değil. Bunun adı darbe."