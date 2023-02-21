CHP’li Başevirgen: Esnafın borçlarını silin, işsizlik maaşı bağlayın

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:08

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:08

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen depremin etkilediği illerdeki esnaflar için iktidarın acilen bir destek paketi açıklaması gerektiğini söyleyerek, “TESK verilerine göre, Adana’da 52 bin 524, Kilis’te 4 bin 600, Osmaniye’de 15 bin 768, Şanlıurfa’da 42 bin 793, Diyarbakır’da 26 bin 529, Gaziantep’te 41 bin 935, Adıyaman’da 18 bin 130, Malatya’da 21 bin 366, Kahramanmaraş’ta 27 bin 386 ve Hatay’da 46 bin 462 esnaf bulunuyor. Bu da, yaklaşık 260 bin esnafın bu felaketten etkilendiği anlamına geliyor” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR GÖÇ BAŞLADI”

“Pandemiden kalan borç yükünü bile henüz hafifletememiş olan esnaflar bir de deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı” diye devam eden Bekir Başevirgen, “Depremden etkilenen illerde büyük bir göç başladı. Ancak ekmek teknesini, ailesini, toprağını bırakmak istemeyen binler var. İşyerleri enkaz haline gelmiş veya büyük hasara uğramış esnaflarımızın acilen desteklenmesi gerekiyor. İktidara çağrımızdır; esnaflarımızın tüm banka ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira, fatura, BAĞ-KUR prim borçları hazine tarafından karşılanmalıdır. Esnaflarımızın deprem nedeniyle iş yerlerinde uğradığı zararların tümü hazine tarafından üstlenilmelidir. Küçük esnafımızın bu süre zarfında gelir kaybının telafisi için esnaf ahilik desteği devreye alınmalı ve esnaflarımıza iş yerlerine dönene kadar düzenli olarak işsizlik maaşı bağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN MALI HEBA OLMADAN TÜKETİCİYE ULAŞTIRILMALIDIR”

Deprem nedeniyle afet kapsamına alınan 11 ilimizde ticari faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyen CHP’li Başevirgen “Özellikle miatlı ürünlerin son kullanım tarihleri geçmeden tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir. Ürünün çeşidine göre ilgili Kurum ve Kuruluşların bahse konu malları değerlendirme noktasında esnaf ve üreticiye yardım etmesi elzemdir. Ayrıca ihraç mallarının pazara ulaştırılması noktasında gerekli destek ve ilgi azami düzeyde verilmelidir. Aksi takdirde hem depremzedelerimiz hem de ülkemiz büyük miktarda mali kayıplar yaşayacaktır” dedi.