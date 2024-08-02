CHP’li başkan belediyenin borcunu açıkladı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 21:06

Güncelleme: 02.08.2024 - 21:06

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla; bazı yerel gazete ve internet sitelerinde yayımlanan haberlerde yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in belediye borçları ile ilgili açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi. Balcıoğlu, belediyenin borucunun aslında 462 milyon TL olduğu yönündeki iddiaların yanıltıcı olduğunu ve toplam borcun 1 milyar 503 milyon 295 bin TL olduğunu belirtti.

Yanıltıcı haberlerin tekrarlanmaması için basın mensuplarının daha dikkatli ve sorumlu bir yayıncılık anlayışı benimsemeleri gerektiğini belirten Balcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde bazı yerel gazetelerde ve internet sitelerinde yayımlanan haberlerde, CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek'in açıklamaları çarpıtılarak, Silivri Belediyesi'nin borçlarının 1 milyar 503 milyon 295 bin TL olduğu iddiasının doğru olmadığı ve bu borcun aslında 462 milyon TL olduğu yönünde yanıltıcı ifadeler kullanılmıştır. Bu durum, kamuoyunda büyük bir yanlış anlaşılmaya ve haksız bir algı operasyonuna yol açmaktadır.

"YENİ AÇIKLANAN RAKAMLAR SADECE SGK VE VERGİ BORÇLARINI KAPSAMAKTADIR"

Öncelikle, bu tür yanıltıcı ve kasıtlı haberlerle kamuoyunu meşgul edenlerin amacını anlamak zor değildir. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek, yaptığı basın açıklamasında, CHP'nin kazandığı belediyelerin yalnızca SGK ve vergi borçlarına dikkati çekmiştir. Diğer borçlar bu hesaba katılmamıştır. Yani, açıklanan rakamlar belediyelerin toplam borcunu değil, sadece SGK ve vergi borçlarını kapsamaktadır. Örneğin, Keçiören Belediyesi asıl borcunu 1 milyar 755 milyon TL olarak açıklamıştır. Ancak Genel Başkan Yardımcımız, Keçiören Belediyesi'nin SGK ve vergi borçlarını 1 milyar 398 milyon TL olarak belirtmiştir. Yani, bu borçlar yalnızca SGK ve vergi borçlarıdır, toplam borç yükü değildir.

Silivri Belediyesi'ne gelirsek, bizim toplam borç yükümüz 1 milyar 503 milyon 295 bin TL'dir. Bir kez daha altını çizerek belirtiyorum: Borç yükümüz 1 milyar 503 milyon 295 bin TL'dir ve bu borç yükü; İller Bankası, yapılandırmalar, resmi kurumlar kamu idare payları, personel tazminatı, firma borçları, teminat ve emanetler, vergi dairesi ve belediye iştirakleri borçlarını içermektedir. Bu kalemlerin hepsi toplam borç yükümüzü oluşturmaktadır.

Amacımız, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bu yanlış algıları kesin bir dille düzeltmektir. Yayımlanan yanlış bilgilerin derhal düzeltilmesini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ilgili gazetelerden talep ediyoruz. Kimse Silivrililerin aklını ve vaktini bu tür algı oyunlarıyla çalmaya kalkmasın. Silivrililerin bu tür manipülasyonlara karnı tok! Bu gerçeği görmek istemeyenlere, 31 Mart seçim sonuçlarına dönüp bakmalarını ve şapkalarını önlerine koyup düşünmelerini öneriyorum. Okunmak için komik işlere girenler, kendilerini komik duruma düşürmekten öteye gidemezler. Son olarak, bu tür yanıltıcı haberlerin tekrarlanmaması için basın mensuplarının daha dikkatli ve sorumlu bir yayıncılık anlayışı benimsemelerini bekliyoruz. Doğruluk, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleriyle hareket eden basının demokrasimizin temeli olduğunu unutmamalıyız."