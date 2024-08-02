DEM Parti, Kızıltepe Belediye Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlattı
DEM Parti, Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kızıltepe Belediye Eş Başkanımız Zeyni İpek’e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır." denildi.
Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuzun açıklaması:https://t.co/u9nMtQ4IjB pic.twitter.com/qlhKiOOpWw— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 2, 2024
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