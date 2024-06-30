CHP'li başkan tutuklandı: AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:59

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:59

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

AKP'DEN ÖZEL'E ÇAĞRI

Manisa'nın Kula ilçesinde CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında iki kişiyi şoförü ve korumasına darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından AKP MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç açıklamalarda bulundu. Olayı yaşandığı ilk andan itibaren takip ettiğini belirten Arınç, bundan sonra da hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamasının son kısmında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e seslenen Mücahit Arınç, "Manisalı bir genel başkandan beklentimiz, Manisa'mızın siyaset iklimini ve Manisalı hemşehrilerimizin kardeşlik ortamını zehirleyen bu yaklaşımı sergileyen şahsı partisinden ivedilikle ihraç etmesidir" dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerinin altını çizen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

Başkan Özalper, “Kula Belediyemizde kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve 2 çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve 2 personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.