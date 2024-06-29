Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

8- The Haunting of Bly Manor

Dani Clyton adlı genç kadın, iki çocuğa bakmak üzere onları yaşadığı malikaneye taşınır. Zaten son derece ürpertici olan bu malikanede bir de bazı doğaüstü olaylar baş gösterince Dani, hem kendisini hem de çocukları korumak için amasız bir mücadeleye girişiyor.