Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

Bir korku hayranıysanız şanslısınız demektir. Çünkü, yerli yabancı fark etmeksizin, yılda en çok film üreten türlerden biri korku filmleridir. Vizyon takvimine göz attığınızda da her hafta korku filmlerini görmek mümkün ama bu size asla yetmeyecektir. İşte, bu durumlarda diziler imdadınıza yetişecek! İşte, Netflix'te izlenebilecek en iyi 10 korku dizisi!

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2024 Cumartesi, 10:21
Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

Vampirler, kurt adamlar, seri katiller, iblisler, zombiler ve doğa üstü olaylarla ilgili yapımları seviyor ve Netflix korku dizisi önerileri istiyorsanız, bu 10 Netflix orijinal dizisi tam da size göre! İşte korku ve gerilim tutkunlarına özel. İşte, Netflix'te izlenebilecek en iyi 10 korku dizisi!

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

10- Brand New Cherry Flavor

1990'ların Los Angeles'ının bol güneşli ama berbat dünyasında hevesli bir film yönetmeni olan Lisa Nova, kontrolden çıkan doğaüstü bir intikam yolculuğuna çıkacaktır.

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

9- Sweet Home 

Ailesini bir kazada kaybeden ve yapayalnız kalan Hyun adlı genç öğrenci, Green Home adlı harap hâldeki bir binaya taşınır. Fakat burası harap olmasının dışında son derece tuhaftır. Hyun, komşusunun dairesinde yaşanan sıra dışı bir olaya tanıklık ettikten sonra bazı canavarların insan ırkını yok etmeye çalıştığı gerçeğiyle yüzleşir. 

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

8- The Haunting of Bly Manor

Dani Clyton adlı genç kadın, iki çocuğa bakmak üzere onları yaşadığı malikaneye taşınır. Zaten son derece ürpertici olan bu malikanede bir de bazı doğaüstü olaylar baş gösterince Dani, hem kendisini hem de çocukları korumak için amasız bir mücadeleye girişiyor.

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

7- Archive 81

Dan Turner, gizemli bir kaset koleksiyonunu restore etmek için tutulan arşivcidir. Ancak kendisini, bir film yapımcısının çalışmalarını ve onun tehlikeli bir tarikata yönelik soruşturmasını yeniden kurgularken bulur.

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

6- Chilling Adventures of Sabrina

Yarı ölü yarı diri arada bir hayatı olan Sabrina, neredeyse 16 yaşını doldurmak üzeredir. Ancak onun hayatı sıradan bir kızın çocuğununkinden çok daha farklı ve tehlikelidir. Bir yandan kötücül güçlerle mücadele ederken bir yandan da ailesiyle uğraşmaktadır.

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

5- Marianne

Çocukluğundan beri kâbuslar gören ve rüyalarında gördüğü bir varlık tarafından rahatsız edilen Emma, bu travmatik günleri geride bırakıp başarılı bir korku yazarı olur. Ancak geçmiş peşine bırakmaz ve onu, doğup büyüdüğü kasabaya dönmeye iter. Emma, kitaplarında yazdığı her şeyin gerçek olduğunu gördüğünde ise geçmişiyle yüzleşmeye ve olayları çözmeye karar verir. 

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

4- Paranormal

Kendisini bir dizi doğaüstü olayla karşı karşıya bulan bekar bir hematolog olan doktor Refaat İsmail'in gerilim ve gizem dolu maceralarını anlatan dizi 1960'larda geçiyor.

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

3- Gece Yarısı Ayini (Midnight Mass)

Gözlerden uzak izole bir adada yaşayan halk karizmatik, gizemli ve genç bir rahibin gelişinden sonra mucizevi olaylara ve korkutucu alametlere şahitlik ederler.

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

2- The Haunting of Hill House

Birbirinden farklı karakterlere sahip beş kardeşin yolları, yaşanan bir trajedi sonrası doğum büyüdükleri malikanede tekrar kesişir. Onları burada geçmişin hayaletleri beklemektedir. 

Netflix en iyi korku dizileri: Bu diziler uykularınızı kaçıracak!

1- Stranger Things

Bir kasabada yaşayan küçük bir çocuk kaybolunca annesi, arkadaşları ve bir polis şefi onu geri almak için korkunç doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.

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