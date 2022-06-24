CHP'li Bayraktutan'dan Bakan Kirişci'ye tepki: Türk Hava Kurumu’na alerjiniz var
Bakan Kirişci'nin orman yangınına ilişkin "Kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil" sözüne CHP'li Bayraktutan'dan tepki geldi. Hükümetin yangını değil közü söndürdüğünü söyleyen Bayraktutan, "Sizin Türk Hava Kurumu’na karşı bir alerjiniz var. Türk Hava Kurumu kimin kurumu? Mustafa Kemal'in emaneti" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda dün, CHP ve HDP’nin orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla daha önce ayrı ayrı verdikleri araştırma önergelerinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Öneri üzerine söz alan Uğur Bayraktutan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Marmaris’teki yangına ilişkin “Kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil” açıklamasına tepki gösterdi.
Bayraktutan, “Bundan ne anladı burada, parlamentodaki milletvekilleri? Yani bu şekildeki bir demeç bile, yangın karşısında çaresiz kalan bir hükümetin bakanının acziyetini ortaya koyan fiili bir durum. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sözü uzatmaya gerek yok; bu hükümet, yangın söndürmüyor, köz söndürüyor köz, yani geride kalan közleri söndürüyor” diye konuştu.
Bayraktutan, “Niye böyle? Bakın, şimdi, sizin Türk Hava Kurumu’na karşı bir alerjiniz var. Türk Hava Kurumu kimin kurumu? Mustafa Kemal'in emaneti. Ne yaptınız? ‘Efendim, uçakların motorlarında kuşlar yuva yapıyor’ dediniz. Ne yapıyorlardı? Bunların uçakları amfibi uçaklardı; zamanında gidiyorlardı, denize iniyorlardı; çok kısa, saniyeler içerisinde, yedi dakikada, on dakikada suyu alıyorlardı, geliyorlardı, söndürüyorlardı” dedi.
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