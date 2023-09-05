CHP’li Belediye Başkanı Faruk Demir ikinci dönem için de iddiasını sürdürüyor: ‘Ardahan ittifakımız hazır’

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Cumhuriyet’e yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Demir, “Biz şu anda Ardahan’da ittifakı birleştirmiş durumdayız. CHP’li belediye başkanıyım. Ancak sokağa çıkınca kimse bana politik olarak bakmaz. MHP, HDP, AK Partilisi... Biz yüzde 26 ile seçime girdik. Yüzde 52 ile bayrağı aldık. Geldiğimiz noktada memnuniyet oranı yüzde 68’de görünüyor” dedi.

Demir, şöyle konuştu: “Genel merkezlerin çalışmalarına saygılıyız tabi. Ama bizim Ardahan ittifakımız hazır. Bu makama ta başından partici, ideolojik, etnik siyaset için talip olmadım. Hatta diğer parti yetkilileri, milletvekilleriyle temaslarımız dikkat çeker. İhtiyacımız olmamasına karşın encümene ve imar komisyonunun başına muhalefetten arkadaşlarımızı getirdik. Çünkü diğer iller yürüyor olabilir, Ardahan’ın koşması lazım. Kimseyle kavgaya zamanımız yok. En önemli hedeflerimizden biri de Ardahan’ı Kafkasya’ya açmak. Gürcistan Cumhurbaşkanı ile kendi cumhurbaşkanımızı, genel başkanımızı Ardahan’da bir araya getirmek isterim. Yeni dönemde belediyede Kafkasya dairesi kuracağız. Atatürk’ün dediği gibi çağı yakalamamız lazım. Aslımızı kaybetmeden çağı yakalayacağız.”

Hayvancılık alanında Türkiye’yi beslemeye talip olduklarını söyleyen Demir, “Yeni dönemde Ardahan’ı Kafkasya’ya açacağız. Turizmi ve hayvancılığı katma değeri bu kentte kalacak şekilde geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

